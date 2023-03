Não pagou a multa? Veja o que pode acontecer com você agora

É comum que alguns brasileiros recebam algumas multas de trânsito e acabem sem pagá-las. Seja por qual motivo seja, é bastante perigoso e a ação pode acarretar em sérios problemas para o dono do veículo. Desde a proibição no licenciamento a dívida na união – é sempre bom buscar maneiras de parcelar o débito e quitá-lo, a fim de evitar problemas mais graves! Veja abaixo o que acontece quando o dono do veículo não paga uma multa.

O que acontece quando o dono do veículo não paga uma multa?

As multas de trânsito são oriundas do não cumprimento das leis de trânsito. Com isso, os donos dos veículos são responsabilizados por elas. Fazendo com que a multa vá direto para o responsável pelo veículo – mesmo que ele não esteja dirigindo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a multa sempre será enviada para o responsável pelo veículo, isto é, o dono.

Caso a multa tenha sido cometida por outra pessoa, isso não anula a medida anterior. A primeira etapa é o envio da Notificação de Imposição de Penalidade (NIT). No qual contém todos os dados necessários para que o cidadão consiga visualizar e ter ciência da multa em questão.

No geral, este documento não irá vir com o valor da multa ou código de barras para pagamento. Mas indica o grau de gravidade da multa e a quantidade de pontos na carteira. Com ele o dono poderá recorrer à multa – ou esperar a multa impressa e pagá-la.

Lembrando que pagar a multa cedo é o ideal – a fim de conseguir grandes descontos. Quando o débito não é pago de modo algum – o dono do veículo fica impossibilitado de licenciar o veículo, fazendo com que ele não possa circular com ele pelas vias da cidade.

Muitos carros são vendidos nessa situação, são conhecidos como veículos de “estouro”. Além disso, não será possível transferir o veículo – visto que ele estará com uma restrição de transferência.

Outro ponto é a impossibilidade do dono do veículo renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação, ela continuará vencida (caso vença até o pagamento da multa) até que a dívida seja fechada.

Não para por aí…

O não pagamento da multa gera novas multas. Lembrando que multas vencidas a mais de 30 dias geram novas multas. Todas gravíssimas – gerando 7 pontos na carteira e a possibilidade do veículo ser apreendido. Em uma blitz, veículos com multas vencidas são apreendidos e presos no pátio do Detran.

Caso o dono resolva vender o veículo de odo irregular, as novas multas cometidas pelo veículo será de responsabilidade do mesmo. Lembrando que não é possível trocar o veículo de nome. Entretanto, o pior é quando nada se faz sobre isso – e então, a dívida acaba na união.

Desse modo, o cidadão passa a ter uma dívida ativa com o estado. E começa a ter uma série de restrições, bem como a impossibilidade de realizar empréstimos, financiamentos, etc. E por fim, o cidadão poderá ir para a lista de inadimplentes do país.

Portanto, não pagar uma multa não vale a pena. Porque as consequências são notórias e podem prejudicar bastante a vida do cidadão brasileiros.