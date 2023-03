Quitar as dívidas sem ter dinheiro é possível? Veja a estratégia

Não é nenhum exagero afirmar que, no exato momento em que esse artigo está sendo lido, milhões de brasileiros estão em busca de formas de quitar as dívidas que possuem em aberto.

Ocorre, porém, que infelizmente nem todas essas pessoas possuem de fato a quantia necessária para se verem livres dos débitos: trata-se de uma realidade comum para boa parte da população.

Afinal, na hora em que se faz necessário recorrer a um empréstimo ou ao adiamento do pagamento de uma conta, por exemplo, há quem o faça sem pensar duas vezes, de modo a conseguir se manter. Mas o fato de ignorar ou desconhecer as consequências que essa atitude podem gerar a longo prazo de fato pode ser um problemas.

Mas, há uma boa notícia: mesmo que está sem dinheiro para quitar as dívidas pode adotar medidas que farão com que esse cenário seja alterado (para melhor) no menor tempo possível.

“Levantar um dinheiro” para quitar as dívidas exige planejamento

Se ver sem dinheiro na hora de quitar dívidas consideradas grandes é perfeitamente comum, principalmente por conta dos imprevistos que acontecem.

Porém, ao iniciar um planejamento financeiro o cidadão já estará dando um imenso passo em direção à mudança desse cenário.

Cortar gastos desnecessários e se livrar do cartão de crédito, por exemplo, sempre é uma ótima forma de conseguir guardar dinheiro: mesmo que seja somente um pouco por mês, logo será possível juntar a quantia para pagar uma parcela, e mais outra, e mais outra… Logo, boa parte da dívida estará paga.

Outra forma de conseguir quitar as dívidas, principalmente de forma mais rápida, é simplesmente pedindo ajuda de terceiros.

Trata-se de uma opção que não costuma agradar muitas pessoas. Porém, quando analisado alguns contextos, como os das mulheres que trabalham fora e ainda cuidam da casa e dos filhos, mal tendo tempo para refletir sobre a questão financeira, de fato é uma alternativa inteligente.

Já para quem está com tempo, uma ótima dica é tentar conseguir dinheiro extra por meio da internet, por exemplo: existem inúmeros trabalhos que podem ser realizados no modelo freelancer.

Isso, claro, sem citarmos as clássicas opções do mundo off-line, como “fazer bico” em restaurantes ou vender doces e salgados, por exemplo.

É possível recorrer a outra alternativa

Se nenhuma das dívidas mencionadas acima for útil na hora de quitar as dívidas, e o dinheiro disponível para tal tarefa realmente for curto, é possível recorrer a outra alternativa, tão interessante quanto.

Trata-se da renegociação junto à respectiva empresa que concedeu o crédito ou fez a venda de produtos e serviços que ainda estão sem pagamentos.

A depender do valor, e do tempo de duração da dívida, o desconto ofertado pela empresa em questão pode ser realmente grande.

