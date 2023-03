Bolsa Família de março: VOCÊ já pode consultar os valores e as datas

Boa notícia! Muitos brasileiros ficam atônitos aguardando os últimos dias úteis do mês a fim de receberem os seus respectivos repasses do Bolsa Família, Vale-Gás e demais auxílios. É de grande alegria para muitos brasileiros quando finalmente chegam as datas. Entretanto, é necessário se informar acerca dos valores a receber, cronogramas, etc. Com isso, muitos acabam se perdendo e no dia do pagamento apenas têm a surpresa – seja boa ou não, é de suma importância estar atento aos valores e datas. Veja como consultar os valores e datas a receber.

Bolsa Família de Março

Neste mês de março algumas famílias tiveram o seu pagamento adiantado – em razão das tragédias que acometeram o território paulista, em razão das fortes chuvas e enchentes. Com isso, os beneficiários das áreas afetadas hão de receber seus repasses todos no mesmo dia.

É possível ter acesso ao Bolsa Família e demais informações mediante o ministério responsável pelo programa. Isto é, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Desse modo, todas as informações como cronograma, alterações, etc. Podem ser consultadas por este portal.

O MDS pode ser contatado através da central pelo número 121 – que funciona de segunda a sexta. Das 7h às 19h ou através do site oficial que funciona todos os dias (mds.gov.br). Portanto, são meios oficiais de se comunicar com os órgãos responsáveis pelo Bolsa Família.

Bastante relevante principalmente neste momento de pente-fino. Muita famílias estão sendo desligadas do programa – as que se sentirem prejudicadas podem entrar em contato com os órgãos responsáveis a fim de pedir uma análise da causa ou razão do bloqueio da conta.

Valores a receber do Bolsa Família

Ademais, é possível consultar os valores a receber através do aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem. Lembrando que o Caixa Tem possui como função principal o envio e recebimento de valores – podendo ser movimentado, transferido, etc.

Através do aplicativo Bolsa Família é possível consultar as datas de pagamento, as parcelas a serem pagas, etc. É bem importante para os beneficiários que contrataram o consignado do Auxílio Brasil. Para verificar a quantidade de parcelas restantes, etc.

Desse modo, é bem importante que o beneficiário tenha pleno acesso aos aplicativos em questão. A fim de conseguir usufruir de todos os benefícios que o Governo Federal concede aos seus beneficiários.

Lembrando que pelo Caixa Tem também é possível consultar o Bolsa Família, realizar o pagamento de boletos, recarregar o celular e até mesmo realizar compras através do QR Code.

Neste mês de março os valores a receber do Bolsa Família começaram nesta segunda-feira (20) e vão até o último dia do mês.