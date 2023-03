Seguro PIX: o que é e quanto se paga para ter o serviço?

Não é de hoje que existem empresas especializadas em seguros. Seja de imóveis, veículos, etc. O intuito é sempre o mesmo: proteger o consumidor de possíveis roubos, fraudes ou incidentes em seus bens. Em contrapartida, o cliente paga mensalmente algumas parcelas que hão de cobrir determinados acontecimentos sobre os bens segurados. E com o alto número de golpes e fraudes envolvendo o Pix, a história não seria diferente – surgiu o seguro Pix. Conheça mais e veja quem pode contratar.

Seguro Pix

Bancos como o Inter estão disponibilizando o Seguro Pix. Que geralmente varia entre R$ 2 e R$ 50 mil – dependendo do plano contratado e tipos de ressarcimentos aplicados pela empresa. Não é algo novo no mercado – mas agora muito mais empresas e bancos estão optando por oferecerem o tipo de serviço.

A fim de monetizar mais uma ferramenta/serviço bancário, o produto irá oferecer aos seus clientes uma proteção a mais durante suas transações bancárias e até mesmo durante um simples passeio na rua. Através do seguro Pix contra furtos e roubos.

Com isso, os correntistas destas instituições financeiras hão de ter mais vantagens e benefícios. Lembrando que é muito mais benéfico contratá-lo a partir da empresa cujo o cliente já possui uma conta bancária.

É válido lembrar que existem alguns riscos e cuidados a serem tomados. O principal deles é ler todos os pontos e requisitos estipulados no contrato. A fim de ter certeza acerca das coberturas que o seguro garante aos seus clientes. Se cobre furtos, roubos, golpes, etc.

Desse modo, acaba evitando que posteriormente tenha um incidente cujo o seguro não cobre.

Tenha cuidado ao assinar

Muitos usuários acabam confundindo o seguro Pix com algo que vai muito mais além do que ele é capaz de ofertar aos consumidores. O usuário não estará assegurado em todas as suas transações. Dependendo do plano contratado – fraudes, uso de má-fé, etc. Não estarão cobertos pelo seguro.

Geralmente os seguros cobrem roubos, sequestros, etc. Casos mais ‘atípicos’ e extremos. Entretanto, existem muitos planos e cada um suas singularidades. Por isso a importância de ler atenciosamente as regras de cada plano a fim de contratá-lo de modo transparente.

Até mesmo porque os valores de alguns são bem baixos, entre R$ 10 e R$ 20 por mês. Desse modo, ficaria inviável para o banco ofertar tantos benefícios por valores irrisórios – sendo que as chances de fraudes contra o próprio banco seriam enormes.

Ademais, ainda é recomendado seguir as boas normas a fim de evitar golpes e fraudes. Isto é, ter bastante atenção nas transações. Andar com dois celulares, sendo que o principal com as contas bancárias será deixado em casa. Ter atenção no destinatário do Pix, etc.

É sempre melhor prevenir e assim evitar dores de cabeça futura. Mesmo o seguro cobrindo os danos, ainda há toda uma parte burocrática a ser analisada.