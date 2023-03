Crimes 2.0: hackers golpistas conseguem usar YouTube para fazer vítimas

Não é de hoje que os criminosos migraram para a internet e buscam sem parar maneiras de roubar e tirar vantagens dos usuários. Com informações da empresa de inteligência cibernética – CloudSEK, o número de crimes virtuais envolvendo o YouTube cresceram mais de 250% nos últimos meses. Tudo isso de modo bem simples: através da descrição dos vídeos. No qual os criminosos instalam infostealers – bem como Raccoon e Redline.

Cuidado com os vídeos que você assiste!

A técnica dos criminosos é bem simples! Induzem o usuário a baixar algum arquivo, e então, o mesmo vem infectado com vírus. Que consegue o pleno acesso da máquina do usuário – obtendo acesso a senhas de cartões de crédito, cookies instalados e outras informações pessoais. É importante ter cuidado no tipo de vídeo que assiste – isto porque os criminosos instalam esse vírus em vídeos de tutoriais.

Isso mesmo! Tutoriais que ensinam a crackear algum aplicativo ou software. Com isso, após o tutorial eles disponibilizam o link para download do ‘crack’ ou software portable para o uso do internauta. O que muitos não sabem é que este arquivo vem infectado.

O principal alvo dos golpistas são nos usuários interessados em programas profissionais – AutoCAD, Autodesk 3ds Max, Premiere Pro, etc. Porque geralmente se trata de profissionais da área – e então, buscam roubar dados de projetos e senhas bancárias.

O uso da inteligência artificial auxiliou bastante os golpistas – visto que os vídeos criados por eles usam imagens gerados pela I.A. Com isso, facilita bastante a vida deles – gerando algoritmos que levam os usuários para o vídeo, conteúdo facilitado com inteligência artificial e nada mais.

Como evitar cair no golpe

A principal dica é não acessar conteúdos que ensinem a crackear os programas. Embora nem todos tenham condições de assinar os pacotes premium dos programas – usá-los crackeados nem sempre é uma boa opção. Muitos programas disponibilizam suas versões online – é uma excelente maneira de burlar a contratação e estar seguro ao mesmo tempo.

Softwares como Photoshop e Camtasia – já possuem versões online geradas por usuários. Entretanto, com o avanço das I.As, espera-se que cada vez mais seja possível realizar edições das mais simples as mais avançadas com poucos cliques – usando geradores online e gratuitos.

Os canais mais buscados pelos golpistas são canais de tecnologia com mais de 100 mil inscritos. Lembrando que o golpe pode vir na descrição do vídeo – com o canal de autoria dos próprios golpistas, como nos comentários – internautas comentando o link de download para ‘ajudar’, sendo que no fim das contas está sendo o responsável por implantar o malware.