Como tirar CNH DE GRAÇA? Estes são os pré-requisitos necessários

A Carteira Nacional de Habilitação é um dos documentos mais importantes que há no Brasil, além de ser o pontapé inicial quando alguém pensa em comprar algum veículo, mas na maioria das vezes, o cidadão não consegue pagá-la, devido aos altos valores e acaba correndo sérios riscos ao dirigir o veículo sem habilitação. Todavia, pensando nesse problema, alguns estados decidiram conceder habilitação gratuita para os moradores, confira como funciona o programa e como se cadastrar nele.

Como funciona o programa que possibilita ter uma CNH de graça?

A CNH de graça funciona da seguinte maneira: Cada estado estipula algumas regras e quantas vagas serão para o benefício, após isso faz uma espécie de seleção para escolher quais serão os beneficiários e posteriormente, repassa o valor para as autoescolas e cada candidato pode começar o processo sem pagar nada.

A depender do estado, o programa chama-se CNH Social, ele foi criado com o propósito de fomentar a inclusão social, além de ajudar os jovens a entrarem no mercado de trabalho, uma vez que possuir CNH é de suma importância na busca pelo primeiro emprego.

É importante verificar as regras de cada estado, pois elas mudam, mas no geral, é preciso ter mais de 18 anos, saber ler e escrever e a renda familiar não pode ultrapassar os três salários mínimos. Outro fator que é levado em consideração é o emprego, isto é, o interessado deve estar desempregado ou empregado há no mínimo 12 meses, de maneira formal.

Como se inscrever no programa?

Como o programa é em âmbito estadual, cada estado pode ter suas próprias regras para inscrições, mas no geral, cada Detran divulga alguns editais específicos para conseguir realizar a seleção, nele estão contidas todas informações necessárias, como idade, renda familiar e afins.

Após o candidato passar na seleção, ele já pode começar o percurso em busca de sua carteira de habilitação, vale lembrar que o restante do procedimento é igual ao das demais pessoas, isto é, não é porque a pessoa ‘ganhou’ que ela terá um tratamento diferente.

A primeira parte geralmente é composta por exames e aulas teóricas, após a aprovação em uma prova objetiva, o candidato pode iniciar as aulas práticas.Após 20 aulas ele estará apto para ir ao tão temido teste prático, que se for de moto é um e se for de carro é outro, após passar por todas as etapas, o candidato terá sua tão sonhada CNH, mas a primeira versão não é uma CNH propriamente dita, é a Permissão para Dirigir (PPD) e após 1 ano, é que o candidato consegue ter a CNH Definitiva.

