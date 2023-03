Referência Liberada? O que significa isso dentro do app do Bolsa Família

No início deste mês, ocorreu o pontapé inicial no programa Novo Bolsa Família, que foi uma promessa do presidente Lula durante as eleições, todavia, não foi apenas o programa que foi inaugurado, o seu aplicativo também, pois passou por várias atualizações, algumas, estão causando até dúvidas nos beneficiários, portanto, confira o que significa a temida frase ‘Liberado – Referência’ e se isso é prejudicial ou não. Lembrando que outros aplicativos como o próprio Caixa Tem também estão passando por algumas inconsistências.

O que significa ‘referência liberada’?

Todos os programas que têm a função de fornecer alguma informação inerente ao Bolsa Família, passaram por atualizações neste mês, principalmente o aplicativo do programa Social, que ganhou uma nova interface gráfica. Contudo, o Caixa Tem começou apresentar a seguinte frase ‘Liberado – Referência (mês/ano) e isso causou bastante preocupação nos usuários.

Todavia, isso não deve ser motivo de preocupação para ninguém, uma vez que a informação pode ser interpretada facilmente, o termo ‘liberado’ diz respeito ao status do benefício, que naquele mês, está liberado para o beneficiário, já o termo ‘referência’ diz respeito ao mês que o beneficiário irá receber o benefício. Então, se alguém ver a frase ‘Liberado – Referência 04/23’ isso significa que no mês 04 do ano 2023 o benefício foi liberado.

Outro erro comum foi que algumas pessoas relataram que ao abrir o Caixa Tem, só apresentava o valor de R$ 200, todavia, isso poderia ser resolvido facilmente após o usuário atualizar o aplicativo.

Mudanças no Bolsa Família: Parcelas maiores que R$ 1.000

Com o novo bolsa família várias novidades vieram à tona, como as parcelas com valores superiores a R$ 1.000 em algumas situações, isto é, quando a família em questão tiver em seu núcleo familiar 2 crianças com idade inferior a 6 anos e receber o auxílio gás, com isso, haverá meses que ela irá sim receber tal valor.

Agora, o Bolsa Família conta com novos valores para os beneficiários, isto é, a depender do número de pessoas que há na família, o valor do benefício irá mudar, podendo ficar de no mínimo R$ 900, já que para cada criança com idade inferior a 6 anos, a pessoa já garante R$ 150 extras.

Além disso, haverá a oferta de benefícios para as crianças e adolescentes com idade superior a 7 anos e inferior a 18 anos, no valor de R$ 50. Isso tudo irá garantir uma vida mais digna para as famílias e ajudar a construir um futuro melhor, visto que algumas ações são obrigatórias, como a frequência escolar.

