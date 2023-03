NOVO Concurso do Banco do Brasil foi liberado em todo o país

O Banco do Brasil surpreende a todos e acaba de lançar mais um edital! Agora, com salários iniciais que vão de R$ 2.184,73 até incríveis R$ 4.369,45 e o melhor de tudo é que há vagas para o nível médio. Realmente, o ano de 2023 está recheado de oportunidade para todos, confira agora mesmo quais são os cargos disponíveis e suas atribuições, além qual a escolaridade exigida e comece hoje mesmo a construir o seu futuro!

Quais cargos serão ofertados no Concurso do Banco do Brasil?

Desta vez, o Banco do Brasil representando sua empresa BB Tecnologia, acaba de lançar um edital que visa preencher 138 bagas em 23 estados do Brasil e também no Distrito Federal, com oportunidade tanto para nível médio quanto para nível superior e com salários incríveis, que variam de R$ 2.184,73 até R$ 4.369,45. E o concurso também conta com o cadastro reserva, para caso seja preciso, ter a convocação de mais pessoas enquanto o concurso estiver em sua validade.

Os benefícios para os concursados são inúmeros, a saber, há auxílios alimentação e creche, somente isso, já ajuda bastante os funcionários, que ficam com uma preocupação a menos. Ao todo, serão 97 vagas para técnicos com o nível médio concluído e 41 para analistas com o nível superior concluído.

As vagas serão distribuídas por quatro áreas de atuação, sendo que 75 vagas e cadastro reserva serão para técnico, no perfil de atendimento, 22 vagas e cadastro reserva para perfil interno, 35 vagas para perfil tecnológico e 6 vagas e cadastro reserva para analista perfil interno.

Quais os requisitos para cada função?

Técnico – Perfil interno: É preciso ter diploma ou certificado com o mesmo valor que comprove habilitação técnica de nível médio;

Técnico – Perfil de atendimento: É preciso ter diploma ou outro documento com o mesmo valor que comprove habilitação em nível técnico médio, além de disponibilidade para viagens dentro do país, para treinamentos, ativações e etc.

Analista – Perfil tecnológico e analista: Basta ter o diploma de ensino superior em qualquer área de atuação.

As inscrições irão começar a partir do dia 20 de março e irão durar até o dia 25 de abril. Vale lembrar que elas serão feitas somente pela internet, no site da Banca organizadora, isto é, a FGV. As taxas são de:

R$ 59 para técnico;

R$ 69 para analista.

E tome bastante cuidado com o prazo de pagamento, que só poderá ser feito até o dia 26 de abril. Por isso, é de suma importância sempre efetuar a leitura completa do edital.

