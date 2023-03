DEU RUIM para os aposentados e pensionistas do INSS? Péssima notícia divulgada

Você é segurado do INSS e recebe algum benefício como pensão ou aposentadoria? Pois fique atento as seguintes informações, pois uma decisão tomada pelos bancos podem influenciar diretamente sua vida financeira daqui para frente, caso precise fazer algum empréstimo, ou seja, o que ocorreu irá impactar de maneira direta todos os 36 milhões de segurados do INSS, entenda o problema e o motivo que os bancos não irão mais oferecer crédito consignado para essas pessoas.

Grande paralisação nos empréstimos

Bancos em todo território nacional, até mesmo grandes nomes como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, acabam de anunciar que irão suspender a oferta de crédito consignado para segurados do INSS. Isto é, não haverá mais a liberação de dinheiro para essas pessoas, por conta de uma mudança que ocorreu na taxa de juros.

Ocorreu uma medida que determinou que as taxas de juros fossem reduzidas de 2,14% para 1,70% ao mês, e no cartão consignado a baixa foi de 3,06% para 2,62%. Por conta dessa mudança, a Federação Brasileira dos Bancos alertou que tal mudança iria impossibilitar a operação em questão.

Alguns bancos já emitiram nota afirmando que com a nova taxa de juros, não haveria rentabilidade em continuar com a operação em questão, mas agora, eles devem se explicar ao Banco Central. Até o momento, a Febraban afirmou que não houve uma espécie de decisão coletiva ainda, todavia, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil já publicaram oficialmente sobre suas decisões.

Como funciona o empréstimo consignado?

Atualmente, o empréstimo consignado era uma das opções mais procuradas pelos aposentados e pensionistas, devido ao seu baixo custo de juros e isso era excelente para as finanças deles. E na modalidade citada, há como ter um abate na taxa, já que o pagamento de cada parcela é garantido.

Isto é, funciona da seguinte maneira: O segurado faz o empréstimo e após isso, mensalmente, o valor de cada parcela vem descontado em sua própria folha de pagamento, então, não há como a pessoa ‘dar calote’, ela é obrigada a pagar tudo em dias, já que ocorre o desconto antes mesmo do valor chegar em suas mãos.

Por conta disso, os juros são baixos, pois os riscos da operação são quase nulos. E como os juros são baixos, após a baixa que ocorreu, alguns bancos estão entendendo que não compensaria continuar ofertando a modalidade de empréstimo, uma vez que acabaria com a rentabilidade do banco.

