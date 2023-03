Novo salário mínimo foi ADIADO? Projeto sofre dentro do Congresso

O salário mínimo sempre foi assunto de muita polêmica, e que gera inúmeras dúvidas em todo cidadão brasileiros.

Aliás: não é só o trabalhador com carteira assinada, por exemplo, que se preocupa com esse tema. Todos os beneficiários do Governo Federal, e principalmente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficam atentos. Afinal, se o salário mínimo muda, o valor do repasse dos benefícios também é alterado automaticamente.

No que diz respeito ao 2023, especificamente, a atenção de todos se voltou ainda mais para esse assunto, uma vez que houve transição de governo e a promessa de que, em maio, um novo valor passará a ser pago, mesmo já havendo alteração em janeiro.

Abaixo, é possível saber se esse possível novo valor foi adiado, e o que se pode esperar em relação a salários daqui pra frente.

O que se sabe a respeito do salário mínimo atual

Antes de mais nada, é preciso compreender que toda e qualquer mudança relacionada a alterações no salário mínimo acontece com base em MP (Medida Provisória).

E, como esse termo deixa a entender, as medidas então adotas têm, de certa forma, caráter provisório, e não definitivo.

E o mesmo, portanto, acontece com os atuais R$ 1.302 que estão sendo pagos aos brasileiros atualmente.

Esse valor foi prometido por Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal) durante sua gestão. Porém, possui validade justamente por conta de uma MP.

O Congresso Nacional, por sua vez, decidiu prorrogar tal Medida Provisória por mais 2 meses (60 dias), de modo a garantir que esse valor de fato seguirá sendo pago até meio.

Veja também: Comunicado GERAL aos trabalhadores sobre mudanças em benefícios

Novo salário mínimo prometido por Lula segue confirmado para o mês de maio

Diante de tal mudança, é muito comum que inúmeras pessoas tenham dúvidas frequentes sobre outro tema dentro desse contexto: a nova mudança salarial prometida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores), para entrar em vigor ainda em 2023.

Parecia algo improvável, uma vez que já houve o aumento oficial que ocorre em todo mês de janeiro. Porém, ao que tudo indica, Lula irá seguir em frente com sua decisão, tendo como base outra Medida Provisória muito específica.

Desta forma, espera-se que na data simbólica de 01 de maio, Dia do Trabalhador, o salário mínimo seja alterado de R$ 1.302 para R$ 1.320.

Esse aumento, de R$ 18, é visto por Lula e por boa parte dos ministérios, como o Ministério da Fazenda e o próprio Ministério do Trabalho, como o ideal: afinal, ele representa um aumento que considera não só a inflação, mas também o Produto Inter Bruto (PIB), sendo essa a melhor forma de recalcular o novo salário mínimo.

Outra promessa que Lula pretende cumprir é a de isenção da declaração do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Essa mudança, porém, será feita de forma gradativa.

Veja também: Investimentos no exterior precisam entrar na declaração do IR 2023? Veja como fazer