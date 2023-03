Pronampe tem PRAZO MAIOR para contratos de crédito no Brasil; veja como funciona

Começar o seu próprio negócio não é uma tarefa fácil, há momentos que as dificuldades começam e é preciso ter capital para prosseguir a caminhada, é exatamente para isso que foi lançado o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, isto é, o Pronampe, mas agora, ele está com uma novidade surreal, o prazo para quitação dos empréstimos para essas empresas foi estendido, confira novos prazos e valores.

O que é o Pronampe?

É uma iniciativa que visa ajudar os empreendedores brasileiros, que muita das vezes, passam por inúmeras dificuldades e precisam recorrer a empréstimos, que em sua maioria, cobram juros exorbitantes. Contudo, o Pronampe concede linhas de créditos para as empresas, no momento, o programa atende algumas categorias:

Microempreendedores que possuem a receita bruta anual de até R$ 81 mil;

Microempresas que possuem a receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil;

Empresas de pequeno porte com receita bruta superior a R$ 360 mil e inferior a R$ 4,8 milhões.

Um dos principais diferenciais do programa, é a taxa de juros, que é igual à taxa Selic com um acréscimo de apenas 6% por ano. E o limite de contratação é igual a 30% do faturamento anual que a empresa declarou para a Receita Federal, isso evita que empresas contratem um valor superior ao que elas podem pagar.

Qual valor máximo de cada empréstimo e qual prazo de pagamento?

Embora o valor contratado não possa ultrapassar os 30% do faturamento declarado, também há outra limitação, trata-se que a quantia emprestada não pode ser superior a R$ 150 mil por cada CNPJ. Ao todo, a Caixa reservou R$ 14 bilhões para realizar os aportes necessários às empresas que fazem parte do programa.

E o melhor de tudo é o prazo de pagamento, que agora, será de 72 meses, portanto, as empresas irão receber o capital agora e terão até 6 anos para realizar a quitação da dívida, dá tempo delas se estabilizarem e não precisarem tirar mensalmente uma fatia tão grande do lucro da empresa para pagar o valor recebido.

Por fim, o valor recebido pelo empréstimo pode ser usado para várias finalidades, como modernização da empresa, reforma, capital de giro, pagamento de despesas (com funcionários ou contas básicas como água e luz). Ou seja, não importa a finalidade, todas as concessões possuem garantia pelo Fundo de Garantia de Operações que é gerenciado pelo Banco do Brasil.

