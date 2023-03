Nova forma de pagar as COMPRAS foi liberada! Banco Central anunciou a novidade

É muito difícil encontrar uma pessoa que não seja adepta da tecnologia na hora de pagar as compras que faz. Seja um remédio na farmácia, uma roupa, ou até mesmo serviços diversos: as soluções tecnológicas voltadas para pagamentos têm estado cada vez mais presentes na vida dos brasileiros.

E, agora, após liberação do Banco Central do Brasil (BC) uma nova modalidade surgiu, e estará disponível para uso muito em breve.

Por meio dela, pagar as compras será ainda mais fácil e rápido. E, o melhor: não vai ser preciso nem mesmo abrir o aplicativo do banco para fazer um Pix, por exemplo.

Todos os detalhes sobre essa iniciativa inovadora podem ser conferidos no decorrer da leitura a seguir.

Como os brasileiros poderão pagar as compras a partir de abril

A nova ferramenta para o pagamento de compras que foi liberada pelo Banco Central do Brasil nada mais é do que algo muito esperado pelos brasileiros: a possibilidade de pagar por produtos e serviços usando simplesmente o aplicativo WhatsApp.

A considerável demora para que tal ferramenta fosse finalmente liberada se deu por conta das medidas coercitivas que foram cessadas pela instituição acima citada.

Isso ocorreu em 2021, envolvendo as empresas financeiras Visa e Mastercard, que representam duas das bandeiras mais utilizadas no mundo, no que diz respeito aos cartões.

Ocorre que, diante desse contexto, os usuários do WhatsApp até então só podiam transferir dinheiro para outros usuários: era algo que funcionava somente de pessoa física para pessoa física.

Porém, ao que tudo indica, já a partir de abril será possível usar o aplicativo também para pagar as compras. Sendo que as possibilidades envolvem cartão de débito, cartão de crédito e até mesmo cartão pré-pago.

O que mais se sabe sobre essa nova funcionalidade

As bandeiras acima citadas serão as primeiras que poderão ser utilizadas pelos brasileiros que são adeptos do uso da tecnologia para o pagamento de compras.

Porém, como informado pelo próprio Banco Central do Brasil (BC), outras instituições (sejam elas emissoras de pagamento ou mesmo credenciadoras) também poderão aderir ao Facebook Pay para vender mais.

Aliás: se por um lado teremos os consumidores obtendo vantagens, uma vez que não precisaram mais utilizar o aplicativo do banco, por outro teremos os comerciantes, que também poderão desfrutar de muitas vantagens.

Uma delas, por sinal, é a vantagem competitiva: oferecer aos clientes essa nova ferramenta para pagar compras é, afinal, uma forma de se manter na frente da concorrência.

Lembrando que o usuário precisa cadastrar a si mesmo e ao seu cartão (pré-pago, débito ou crédito) no Meta Pay, a fim de poder usar a ferramenta.

No ato do cadastro será preciso registrar uma senha, que sempre será exigida quando um novo pagamento estiver prestes a ser feito.

Ou seja: trata-se de uma ferramenta que também será muito segura, além de extremamente prática.

