Quais são as VANTAGENS da declaração pré-preenchida do IR 2023? Descubra

Boa notícia! Nesta última quarta-feira, 1, iniciou-se o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda (IR). Embora haja muitas dúvidas, a Receita Federal disponibiliza uma guia que facilita o preenchimento e ajuda os contribuintes – principalmente aqueles que vão preencher sozinhos, sem a ajuda de um contador. Mas será que usar a declaração pré-preenchida é uma boa ideia? Há vantagens? Veja todos os detalhes abaixo.

Declaração do Imposto de Renda

O documento de declaração do IR deve ser preenchido pelos brasileiros contribuintes informando todos os detalhes acerca de seus ganhos no ano passado. Não somente isso, como os seus bens de patrimônio, despesas gastas com dependentes, pensões, etc. É de fato um histórico bem detalhado acerca da sua vida financeira.

É importante preencher tudo conforme a verdade, a fim de evitar erros e o CPF/CNPJ acabar indo para a lista da Receita Federal, na qual todos os seus bens e patrimônios são analisados cuidadosamente – a fim de buscar erros. A chamada ‘malha-fina’ da Receita.

Existem duas declarações: a normal e a pré-preenchida, que é disponibilizada pela Receita Federal em seu próprio site. Logo no início das declarações, mais de meio milhão foram entregues – deste número, quase 300 mil eram oriundas de declarações pré-preenchidas.

Mas será que de fato há uma vantagem? A verdade é que sim! Primeiramente é muito mais fácil e acessível a todos. Sendo necessário apenas fazer o download dela e ir preenchendo conforme a necessidade do contribuinte. Podendo ser feito até mesmo pelo dispositivo celular.

E principalmente: a Receita informou detalhes importantes acerca da restituição do IR. E informou que as declarações pré-preenchidas iriam ter prioridade no momento da restituição do IR. Ou seja, elas iriam receber os repasses oriundos da restituição primeiro que os demais.

Portanto, para quem sabe que possui valores acerca da restituição do IR, é uma boa opção escolher a declaração pré-preenchida. A fim de sair na frente e receber os repasses em primeira mão!

Como usar a declaração pré-preenchida?

Antes de tudo, é necessário que a conta do Governo seja nível prata ou ouro. Caso contrário, não será possível usar a declaração pré-preenchida do IR.

Entre no site e-CAC através da conta do Gov.br;

Clique na opção “Declarações e demonstrativos”;

Clique em “Meu IR”;

Clique em “Preencher online”;

Pronto! Depois basta clicar em declaração e começar a preenchê-la. Feito isso, pode fazer o download da mesma a fim de ficar salvo. Entretanto, a declaração em si pode ser preenchida de modo online – através da modalidade é muito mais fácil preencher as informações corretas em seus devidos campos.

Lembrando que as declarações entregues através do sistema da Receita Federal terão prioridade no momento da restituição do IR.