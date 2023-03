Auxílio Gás está de volta! Veja quando os valores serão pagos aos brasileiros

Os beneficiários que podem receber o Auxílio Gás fiquem atentos pois o Governo Federal já compartilhou o novo calendário com as datas de pagamentos, que começaram a partir do dia 14 de abril. Lembrando que o auxílio é pago de 2 em 2 meses.

O Governo Federal informa que no mês de fevereiro mais de 5.6 milhões de famílias de baixa renda e que têm a inscrição no programa receberam uma parcela no valor de R$ 112,00 para poder comprar o gás de cozinha.

Valor do auxílio gás

Acredita-se que até o momento o valor será feito de 100% referente ao valor do botijão de gás de 13 quilos, que foi analisado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Para quem não sabe, o auxílio gás foi criado pela lei nº 14.237 no dia 19 de novembro do ano de 2021 e foi regulamentado pelo decreto nº 10.881 em 2 de dezembro do ano de 2021, tudo isso para conseguir diminuir o efeito do preço que ficou o gás de cozinha sobre o valor do benefício que as famílias de baixa renda estavam recebendo.

O pagamento do auxílio gás é feito pela conta digital ou bancária, se por acaso a família não tiver acesso a uma dessas opções, uma conta será aberta automaticamente como uma poupança digital.

Quem pode receber o auxílio gás?

As pessoas que podem receber o auxílio gás são aquelas que têm inscrição no Cadastro Único, cuja renda mensal per capita deve ser menor ou igual a meio salário mínimo, às famílias que participam de programas de transferências de renda implementados do governo, podem também ter acesso a esse benefício.

É importante destacar que os benefícios do Bolsa Família não são computados no cálculo da renda familiar das pessoas que pedem o auxílio gás. O programa contempla também famílias que tenham pessoas que recebem o BPC – Benefício de Prestação Continuada – por mais que estejam escritas ou não no CadÚnico.

As famílias que têm inscrição no CadÚnico vão receber o auxílio gás junto com o Bolsa Família, e o responsável familiar que irá receber (preferencialmente sexo feminino). Já para as famílias que não têm inscrição mas tem pessoas que recebem do BPC o pagamento é direcionado para o titular do benefício ou o responsável legal pela pessoa.

