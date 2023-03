Emprego para inscritos no CADASTRO ÚNICO: governo deve abrir vagas

Uma excelente notícia acaba de chegar para os inscritos no Cadastro Único, o governo está estudando uma maneira de oferecer empregos para os beneficiários do CadÚnico, a fim de ajudá-los a terem uma vida mais digna. Uma vez que o propósito de auxílios assistenciais não é manter o cidadão durante toda sua vida em uma situação de vulnerabilidade social, mas sim, conceder meios para que ele venha progredir na sua vida. Portanto, quem está no cadastro e consegue trabalhar, deve ganhar mais chances nos próximos meses, entenda.

Isso irá acontecer por intermédio do Pacto de Inclusão Socioeconômica

No último dia 15 deste mês, uma reunião foi realizada a fim de discutir o assunto e moldar como deverá funcionar o programa em questão. Na reunião estiveram presentes dois grandes nomes no que diz respeito aos benefícios sociais, isto é, Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à fome, além do vice-presidente da república Geraldo Alckmin.

O objetivo do ‘pacto’ em questão será fornecer mais oportunidade de empregos para a população inscrita no CadÚnico, que, no geral, encontram-se em situação de vulnerabilidade social. Durante a reunião, uma das pautas foi enfatizar os esforços para fornecer empregos para as famílias que recebem o Bolsa Família e, claro, possuem capacidade de trabalhar.

De acordo com o discurso de ambos, dá para entender que o governo não quer que os beneficiários fiquem estáticos, apenas esperando receber o auxílio a cada mês, mas que eles possam melhorar de vida, como pontuou Wellington: “Aqui é o casamento entre um trabalho do MDS e do MDIC para dar as mãos e tirar pessoas da pobreza. Esse é o desejo tanto do nosso vice-presidente Alckmin quanto do presidente Lula”

Como isso deve ocorrer?

Não se sabe ao certo como isso irá funcionar, mas atualmente, há outro programa que auxilia os jovens nisso, que é o Pronatec, que ajuda os jovens a terem acesso ao ensino técnico para conseguirem se profissionalizar e conseguir um emprego facilmente. Por isso, as medidas devem ser alinhadas com as já existentes.

O vice-presidente afirmou que, em sua visão, há duas grandes vertentes que os jovens podem explorar atualmente: a primeira é o emprego formal, de carteira assinada, já a segunda, é o empreendedorismo, é ter o próprio negócio e, futuramente, ele mesmo conseguir gerar empregos. “Acho que são dois grandes caminhos, o do emprego com carteira assinada e o do empreendedorismo. Assim, iremos garantir que essas famílias possam ascender, melhorar, ter um emprego de carteira assinada, fazer uma carreira ou ser um empreendedor e ter uma renda melhor”

E a tendência é que também venha ter alguma espécie de incentivos fiscais, para as empresas que contratarem funcionários inscritos no CadÚnico, no geral, medidas assim facilitam bastante a inclusão de todos.

