Versão digital do Novo RG já pode ser acessada pelos brasileiros

É importante informar que o novo RG (Registro Geral) já pode ser emitido em vários estados no nosso país, lembrando que também tem a versão digital que pode ser acessada. O novo RG se chama Carteira Nacional de Identidade (CIN). Esse novo documento foi criado pelo governo para poder simplificar a vida dos brasileiros em seu processo de identificação.

A simplificação é pelo motivo da CIN ser o primeiro documento que terá um modelo de emissão que poderá ser usado nos 27 órgãos de identificação, a intenção é evitar fraudes de identificação dentro do Brasil. Possui também alguns elementos de segurança como o código QR seguro e uma leitura automatizada trazendo uma segura fiscalização pelas Forças de Segurança Pública dos serviços públicos e privados.

Benefícios de ter a CIN – Carteira Nacional de Identificação

É muito bom informar que o novo RG vai ter diversas vantagens e um dos principais benefícios é a unificação de dados, ou seja, isso vai simplificar a documentação para os cidadãos quanto para o governo. Dentro do sistema atual a pessoa pode ser vários número de RG conforme muda o estado, já com a CIN as pessoas vão ter o mesmo número de identificação.

Outro benefício que podemos destacar também é a praticidade, ou seja, a nova carteira de identidade também pode estar no celular da pessoa, como por exemplo a CNH. A pessoa vai receber uma carteira de identidade física (papel ou policarbonato) além de ter uma carteira digital que estará disponível dentro do aplicativo Gov.br.

Lembrando que terá também um QR Code ao qual permite analisar a autenticidade do documento, e assim tem como analisar se foi perdido ou roubado. Para complementar a simplificação, o modelo tem um código padrão internacional chamado MRZ, que é usado nos passaportes, e assim faz a CIN se tornar também um documento de viagem.

11 estados brasileiros já podem emitir o novo RG: Acre, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Versão digital do novo RG

Para a pessoa ter acesso a versão digital do novo RG pode fazer por meio do aplicativo do Governo, ou seja, Gov.br. Porém é válido destacar que é obrigatório ter também a versão em papel emitida.

Para conseguir ter a CIN a pessoa deve ir até a Secretaria de Segurança Pública ou alguma instituição responsável da cidade ou no estado onde mora, levando a certidão de nascimento ou casamento, o antigo RG e o CPF.

Somente com esses documentos em mãos é possível pedir o novo RG. Depois que pedir a emissão em papel, pode entrar na plataforma do Gov.br para ter a versão digital.

