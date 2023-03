Caixa anuncia ÓTIMA notícia para todas as mulheres; confira

Como dizem: o dia da mulher não é apenas um único dia, são todos! Com isso o banco da Caixa Econômica Federal entrou no dilema e aproveitou para beneficiar as mulheres neste mês de março liberando vários serviços, incluindo o segurado de vida mulher ao previdência mulher, alguns desses benefícios são especialmente para gestantes também.

Referente ao benefício Seguro de vida mulher, a instituição financeira disponibiliza para essas mulheres 3 planos, confira:

1 Plano Básico – cobertura para os sorteios mensais no valor de R$ 100 mil, tem também o acompanhamento nutricional, assistência farmácia, lar e funeral familiar.

2 Plano Mais – Incluindo os itens descritos acima, esse plano tem também o serviço de redução de preço nas consultas, exames e assistência para gestantes.

3 Plano Especial – Inclui os 2 planos acima e conta com mais uma assistência pet e também um Cartão de Natalidade.

O benefício da Previdência Mulher,os planos são de previdência e tem o valor mínimo de R$ 35,00, o que faz se tornar uma excelente opção para a pessoa que deseja economizar mais que também quer ter uma meta financeira, é importante destacar que esse benefício tem pontos exclusivos como a gravcidez premiada, é quando a gravidez é de gêmeos, trigêmeos ou mais tem indenização de R$ 50 mil.

Banco Caixa Econômica e suas novidades

A instituição financeira foi bastante parabenizada por lembrar especialmente das mulheres neste mês de março trazendo esses benefícios, mas além desses serviços para as mulheres, a Caixa compartilhou que neste mês com o lançamento do novo programa social do Bolsa Família, a instituição deseja lançar um aplicativo para ser feito somente o pagamento desse programa.

O aplicativo vai estar disponível para Android e iPhone e vai substituir o aplicativo do Auxílio Brasil (que foi criado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro). É de extrema importância compartilhar para esse público que os cartões e as senhas no Auxílio Brasil irão continuar funcionando para as pessoas fazerem o saque do Bolsa Família.

O aplicativo também ainda vai continuar para saber os valores até o momento em que for lançado o novo aplicativo, mas a instituição irá avisar sobre quando vai ocorrer as mudanças.

A instituição financeira foi destaque nesse mês por tirar um período de importância e reconhecimento para o público feminino com benefícios e vantagens.

