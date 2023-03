Nubank lança nova função dentro do cartão para os clientes

O banco digital Nubank é um banco que está em constante atualização e sempre lançando ferramentas para dar uma melhor experiência dentro do aplicativo para seus usuários. Além do app já ter vários recursos, é fácil e simples de mexer e pessoas de qualquer idade tem facilidade para usar.

Dessa vez, o lançamento tem uma ferramenta de função de transferência via Pix pelo QR Code, ao qual consegue ser identificado pela câmera do celular, ou seja, os usuários do roxinho não precisa mais obrigatoriamente entrar no aplicativo do banco para fazer o pagamento, e para complementar, quem não sabe o Nubank já conta também com os serviços de contactless, é quando o pagamento é feito por aproximação com o cartão digital do banco.

Com essas novas ferramentas o limite para ser feito pagamentos sem senha é de R$ 200,00 (pode ser reajustado pelo usuário dentro do aplicativo). Assim, os pagamentos serão feitos apenas por aproximação, sem cartão.

Novo cartão do Nubank

O roxinho quer trazer mais uma inovação para seus clientes e dessa vez o que chamou atenção foi o novo cartão que se chama Nubank Ultravioleta. Para quem ainda não escutou falar sobre, esse modelo de cartão é premium e tem muitas vantagens para quem adquire. Com esse cartão o cliente pode conseguir 1% de cashback em todas as compras que fizer utilizando o cartão de crédito.

Um ponto interesse desse cartão é que tem um diferencial, ou seja, o usuário pode modificar os pontos por milhas Smile, a cada R$ 1 real que for gasto, o usuário pode ter 33 milhas. Através desse cartão Nubank Ultravioleta é possível ter grandes descontos em vários comércios, parques, automóveis para locação, hotéis, entre outros.

O que todos precisam saber é que para poder usar esse novo cartão do banco digital do Nubank é preciso pagar anuidade, em um anúncio foi informado que para o cliente conseguir a isenção da anuidade é preciso ter ao menos R$ 50 mil investidos pelo Nubank ou gastar R$ 5 mil no cartão.

O Nubank Ultravioleta chegou para mostrar poder e o público que deseja ter isenção da anuidade precisam ter uma grana em mãos, já que é considerado um cartão premium. O roxinho vem se destacando cada vez com seus lançamentos, e cada um atinge um público diferente para nenhum ficar de fora de suas atualizações e lançamentos.

