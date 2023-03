Chamado GERAL do Cadastro Único; beneficiários podem ser cancelados

Com o relançamento oficial do programa social Bolsa Família, o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de todas as cidades estão fazendo uma chamada urgente para todas as famílias que têm o cadastro irregular e desatualizado para comparecer na instituição.

Isso porque o Governo Federal adotou o medida do pente fino para fazer uma análise bem criterioso sobre os cadastros que tem no CadÚnico, todos aqueles que estão irregulares e recebendo sem precisar serão excluídos, e se caso a família ser convocada para ir no CRAS e não comparecer também poderá ser excluído.

A medida do pente fino foi pensada quando houve uma pesquisa e constatou muitos cadastros irregulares, principalmente cadastros unipessoais, que estão recebendo sem realmente precisar, e o maior número desses cadastros cresceram na época do Auxílio Brasil quando estava ocorrendo a crise contra a pandemia do Covid-19.

Cadastro Único

O cadastro único é uma plataforma do Governo Federal ao qual ele consegue ter o controle sobre os dados das famílias que são cadastradas e consideradas de baixa renda. Para que a família receba ajuda do governo é necessário a cada dois anos fazer a atualização do cadastro, ou até mesmo quando muda de endereço, e-mail, telefone, esses dados pessoais.

Segundo dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, somente neste mês de março (quando o programa foi lançado oficialmente pela equipe petista para voltar a se chamar Bolsa Família) e começaram com o pente fino, mais de 1 milhão de famílias foram excluídas do programa.

Ou seja, isso mostra que o programa vai poder agregar mais famílias, e as que realmente necessitam, pois agora tem cerca de R$ 471 milhões disponíveis para esses novos cadastros que estavam esperando na fila de aprovação do Bolsa Família. E a estimativa é que mais 1 milhão de cadastros sejam excluídos.

É válido destacar que a operação pente fino vai continuar até o final do ano de 2023.

Veja também: ATUALIZADO! Datas para o pagamento de R$ 900 pelo governo

Atualização cadastral do CRAS

Para que a pessoa consiga fazer a atualização cadastral no CRAS é preciso fazer um agendamento prévio, lembrando que todos as famílias que não fazem atualização por vontade própria o CRAS irá chamar família por família para fazerem isso. E nesses últimos dias mais de 12 mil pessoas foram contratadas para reforçar esse atendimento com as famílias, então a atualização cadastral é de extrema importância para poder continuar recebendo os benefícios do governo.

Veja também: Notícia TRISTE para quem recebia Auxílio Brasil e vai ganhar Bolsa Família