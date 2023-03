Google libera inteligência artificial parecida com ChatGPT no Docs e Gmail; confira

No final do ano de 2022, o ChatGPT da OpenAI deixou todos de queixo caído, um show de tecnologia e com isso, forçou inesperadamente Google e Microsoft a darem uma resposta. Por mais que a Microsoft já pudesse fazer a mesma ferramenta ao bing, depois de ter feito um investimento no OpenAI, o Google precisou fazer um lançamento rapidamente sobre seus produtos de IA generativos que foram desenvolvidos para provar que o ChatGPT não conseguiria parar por cima de seus negócios.

Para complementar, a introdução do Google derrubou sim as ações da outra empresa e provou que os chatbots não são confiáveis, e o Google continua trabalhando e dessa vez vai anunciar novos recursos com tecnologia de ChatGPT para alguns produtos como o Gmail, Docs e outros.

Recursos estilo ChatGPT

A empresa Google pretende lançar esses novos recursos para poder melhorar a produtividade, ou seja, seus usuários irão poder fornecer comandos de bot de IA do Google que vai ser relacionado a criação de conteúdo. Depois que IA gerar gerar uma resposta o usuário consegue editar os rascunhos feitos no documentos até ter o resultado final.

É válido informar que por mais que todos estejam esperando por essas aprimorações de lançamentos no Gmail, Docs e outros no estilo ChatGPT, o Google informou que não vai ser lançado para todos, vai ser primeiro para um grupo de testadores para verificar o novo recurso de IA.

Essa atualização vai ser lançada para usuários dos EUA e tem também um suporte em inglês, e a partir disso o Google vai levar para mais pessoas. A empresa informou também que mais de 3 bilhões de pessoas já são beneficiadas com os recursos de IA no Google Workspace, como por exemplo Smart Compose no Gmail, além dos resumos gerados automáticos no Google Docs.

No entanto, dessa vez o lançamento será de recursos mais avançados e atualizados, ou seja, o suporte de IA (que no caso é semelhante ao ChatGPT) será incorporado no Gmail e Google Docs, porém ainda não tem um nome específico.

IA do Google

Depois que foi divulgado sobre a IA do Google todos estão esperando por essa tecnologia. Ela poderá fazer textos e cartas, ou seja, tanto no Gmail e no Google Docs vão criar textos, como e-mail em que a pessoa consegue editar e finalizar e depois enviar.

A pessoa precisa escrever o que deseja sobre o que o e-mail deve ter e ser, além de escolher também o tom que o texto pode ser gerado: informal, formal, profissional ou amigável.

