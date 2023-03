Lula revela data para iniciar o Desenrola Brasil e quitar as dívidas dos brasileiros

Não é de hoje que os brasileiros estão endividados. De acordo com um estudo realizado pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) a cada 100 famílias, 78 delas estavam com algum tipo de dívida. Os dados são do ano de 2022 – mas o problema é muito mais antigos. Estima-se que mais de 50% das dívidas dos brasileiros são oriundas de cartões de crédito – devido seus juros serem altíssimos! Entretanto, o governo Lula prometeu encarar este problema com os brasileiros e lançou o ‘Desenrola’. Conheça todos os detalhes do programa e quando irá ser anunciado.

Programa é oficializado pelo Governo

O Presidente Lula com o atual Ministro da Fazenda, Fernando Haddad – elaboraram um programa chamado de ‘Desenrola’. No qual os brasileiros irão conseguir negociar suas dívidas com menores taxas de juros. O projeto foi anunciado ainda em janeiro – e após dois meses, ainda encontram-se em processo de construção.

Visto que muitos setores são envolvidos, por isso a demora. Bem como os bancos credores, a equipe de tecnologia, etc. Por isso, o programa ainda não possui uma data estipulada para o seu lançamento.

É necessário a criação de um sistema próprio a fim de que possa haver o acesso dos brasileiros. E isso acaba demandando tempo. Já que a criação é a partir do zero mediante as ideias propostas pelos ministros e responsáveis.

Na plataforma será possível visualizar todos os débitos pendentes. Os valores e possibilidade de negociação. Tudo isso já começou ser produzido pela equipe de T.I (Tecnologia da Informação) e em breve estará disponível para todos os brasileiros.

Lembrando que o projeto já foi aprovado pelo presidente Lula, agora só restam alguns detalhes de ajustes – a fim de que tudo esteja funcionando perfeitamente. Portanto, embora ainda não exista uma data firmada, espera-se que seja lançado ainda neste primeiro semestre do ano.

Quem tem direito ao programa?

A priori, não serão todos os brasileiros que irão ter direito ao programa. Apenas aqueles que recebem até 2 salários mínimos. Além do valor máximo de R$ 5 mil. Isto é, a priori, as dívidas que serão quitadas serão aquelas pequenas, que não passam dos R$ 5 mil.

Entretanto, a partir do início do programa – outros grupos de pessoas serão alcançados. Com isso, os números irão ser elevados e desse modo, mais pessoas serão contempladas pelo programa.

Espera-se que em breve Pessoas Jurídicas também tenham acesso ao programa. Com a finalidade de que consigam sanar suas dívidas com mais facilidade e menos juros – embora já existam outros programas voltados para PJs.

Portanto, ainda não existe uma data definida. Entretanto, espera-se que ainda neste primeiro semestre do ano o programa seja lançado para os brasileiros.