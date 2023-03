Governo do ESTADO revela que vai construir mais de 500 casas para os brasileiros

Boa notícia! O Governo do Estado de São Paulo irá entregar mais de 500 moradias para os brasileiros residentes em algumas cidades do estado. Desde sempre os municípios se preocuparam com a moradia de sua população – há algumas décadas atrás os índices de casas de taipa eram enormes! E a prefeitura sempre buscou tirá-las de uma vez por todas da zona urbana. Entretanto, o motivo das entregas das casas agora é diferente – os moradores de São Paulo que foram afetadas pelos deslizamentos em alguns áreas do estado – irão receber do estado moradias permanentes! Entenda como vai funcionar e quem tem direito.

Estado de SP providencia moradias para brasileiros afetados

Nesta última segunda-feira, 13, o Governo do Estado de São Paulo anunciou o início das obras de mais de 500 moradias para os brasileiros que perderam suas casas devido as fortes chuvas que aconteceram durante o Carnaval.

Espera-se que as obras sejam concluídas em até 06 meses. As moradias serão no estilo de apartamentos, irá contar com tecnologia de ponta a fim de que haja uma maior velocidade na construção das residências.

A iniciativa provém do Governo Estadual com o apoio de algumas empresas privadas. As casas serão entregues com as mobílias básicas que toda casa precisa ter para ser habitada e útil em todos os quesitos. Bem como fogão, geladeira, etc.

Todos os itens, exceto as moradias – em sua grande maioria serão doados, através de parcerias do estado com empresas da iniciativa privada. A fim de devolver a esperança para as famílias que perderam tudo que tinham nos deslizamentos.

Portanto, as casas serão destinadas as famílias que perderam tudo durante os deslizamentos decorrentes das fortes chuvas. A fim de garantir o acesso básico à moradia aos brasileiros que acabaram perdendo tudo.

Ainda não foi indicado como será a distribuição dos apartamentos, bem como prioridade, etc. Entretanto, até o final das obras o edital deve sair e ser publicado aos brasileiros.

Moradores são amparados enquanto isso

Durante as obras, as famílias não ficarão à mercê da vida. O Governo em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) iniciou o processo de transferência das famílias afetadas para mais de 280 apartamentos no Conjunto Habitacional Caminho das Flores.

Os apartamentos construídos ficarão localizados em São Sebastião. Lembrando que as 300 casas provisórias foram concedidas mediante a parceria entre o CDHU e a entidade Frente Paulista de Habitação Popular. Cada apartamento possui em média 40 m².

Os lares possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Lembrando que as residências possuem cerâmica, contador individual de consumo, etc. Após o período de moradia – os brasileiros residentes devem entregar os prédios nas mesmas condições.

Portanto, os residentes afetados irão ficar de modo provisório em casas/apartamentos cedidos pelo Governo, até que ocorra a conclusão das obras dos 500 apartamentos e sejam entregues aos brasileiros.