Carne-leão do Imposto de Renda 2023: descubra o que é e para que serve

A declaração do Imposto de Renda é sempre algo que deixa as pessoas na dúvida, o envio da declaração causa alguns medos por enviarem dados errados, por isso se tem dúvidas é bom contratar um profissional para te auxiliar.

Nesta última quarta-feira (15) começou o período de declaração e vai até o dia 31 de maio, guarde essa prazo para não esquecer e não levar multa. O que muitos brasileiros também estão perguntando e querem tirar dúvidas é sobre o carnê-leão.

O carnê-leão é utilizado para fazer o recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física que oferece serviço para outra pessoa física. Vamos explicar melhor no texto abaixo.

Carnê-leão

A pessoa que já trabalhou com carteira assinada sabe que os pagamentos dos tributos, como por exemplo o Imposto de Renda 2023 é feito mensalmente e esse desconto é automático direto na folha de pagamento. Para aqueles que trabalharam no ano de 2022 como autônomo e receberam como Pessoa Física, o carnê-leão é a forma de como esse trabalhador vai pagar o Imposto de Renda em 2023.

Por isso o carnê é conhecido por fazer o recolhimento do Imposto de Renda do trabalhador que presta serviço para outro, lembrando que é obrigatório para os autônomos que ganham acima da 1 faixa do IR 2023 e também para outras pessoas, como por exemplo:

Funcionários da justiça como: tabeliães, oficiais, notários, entre outros

Contribuintes com atividades relacionadas ao transporte de cargas

Pessoas com atividades leiloeiras

Produtores rurais

Quem recebe pensão alimentícia

Quem recebe aluguel de imóveis

Isentos do carnê-leão

Aqueles que são isentos do carnê-leão são as pessoas físicas que trabalham para pessoa jurídica ou que possuem algum vínculo empregatício com pessoa física (exemplos para empregados domésticos).

Declaração do Imposto de Renda 2023

O carnê-leão pode ser preenchido pelo portal e-CAC da Receita Federal e para conseguir emitir o documento pode entrar no portal e seguir esses passos:

1 passo: Entre no portal e clique em “Meu Imposto de Renda”

2 passo: Depois clique em “Declarações” e depois “Acessar carnê-leão”

3 passo: Feito isso, preencha o documento com todos os meses do ano que teve o seu faturamento

4 passo: É importante destacar que além dos ganhos precisa informar também os gastos relativos ao respectivo mês (para fazer dedução).

