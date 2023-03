Governo “startou” o pente-fino? 70 MIL já foram cortados do Bolsa Família

O famoso pente-fino do Bolsa Família tem causado grandes expectativas desde que foi citado pela primeira vez. E, para a surpresa de muitos beneficiários que não acreditaram que a iniciativa de fato sairia do papel, os respectivos cortes já começaram.

Uma vez que o Bolsa Família é o principal programa de repasse de renda do Partido dos Trabalhadores (PT) é do interesse de Luiz Inácio Lula da Silva e de sua equipe que ele de fato funcione corretamente, ajudando financeiramente somente aquelas famílias que de fato precisam de auxílio.

Logo, todo e qualquer beneficiário que não se enquadrar nesse contexto, mas estiver recebendo as quantias mensalmente, precisará ser “cortado”.

Os cortes do Bolsa Família já começaram

E a boa notícia, pelo menos para boa parte dos beneficiários, é que os cortes realmente já começaram, de modo que os repasses que irão se iniciar agora no dia 20 de março se tornem mais otimizados.

Essa revisão cadastral, apelidada de pente-fino, por sinal, irá retirar ao todo 1,5 milhão de pessoas do Bolsa Família no decorrer do mês, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social.

Porém, o pedido de revisão ocorrido durante a transição de governo inclui nada menos do que 2,5 milhões de beneficiários, sendo que tal número foi confirmado pelo TCU (Tribunal de Contas da União), que realizou uma auditoria a respeito.

Todos esses milhões de beneficiários serão excluídos por estarem irregulares dentro do programa, e recebendo os repasses mensais de forma totalmente indevida.

Muitos deles, por sinal, realizaram o desmembramento de suas famílias, transformando-as em diversas famílias de uma única pessoa, a fim de terem acesso a mais de uma parcela por mês.

Somente no estado do Rio Grande do Sul quase 70 mil pessoas já foram cortadas do Bolsa Família.

Os cortes continuarão durante as realizações dos repasses do programa

Vale reforçar que o pente-fino do Bolsa Família não tem necessariamente uma data para ser finalizado.

Afinal, por meio dessa análise cadastral o Governo Federal consegue não só identificar e “cortar” os beneficiários indevidos, mas, também, abrir espaço para que mais famílias realmente necessitadas possam aderir ao programa.

E esse já foi o resultado notado no Rio Grande do Sul: por lá, uma vez realizados os cortes citados acima, 30 mil pessoas conseguirão entrar no Bolsa Família, e já dentro dos moldes atuais criados pelo PT.

Isso significa que receberão o repasse de R$ 600 e, ainda, o valor extra de R$ 150, no caso de terem uma criança de até 6 anos de idade compondo o núcleo familiar.

Em todo o país, porém, a expectativa é de que por enquanto cerca de 700 mil famílias possam fazer seus cadastros.

Por fim, vale lembrar que o Bolsa Família poderá ser perdido caso a família não siga algumas regras impostas pelo governo: caso as crianças não sejam mantidas na escola, por exemplo, os repasses poderão ser cancelados.

