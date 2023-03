Governo toma decisão sobre PERDÃO do consignado do Auxílio Brasil

No começo deste mês, o atual presidente Luiz Inácio Lula assinou a Medida Provisória que deu início ao Novo Bolsa Família, que após quase 20 anos de sua criação, voltou novamente a vigorar no Brasil. Mas com a assinatura do programa, outras novidades foram anunciadas, como adicionais que serão ofertados para as famílias, mas outro assunto também veio à tona, trata-se do perdão das dívidas de quem usou o benefício para fazer empréstimo consignado, entenda se haverá o perdão ou não.

Haverá o perdão da dívida?

Primeiro, é válido ressaltar, que a presidente da Caixa Econômica já anunciou que o banco não irá mais fazer empréstimo usando o Bolsa Família como garantia, ela entende que isso é prejudicial para o caráter social do programa, uma vez que a principal função dele, é fornecer uma vida digna para as pessoas. Mas no momento que elas comprometem sua renda realizando empréstimos, elas acabam se afundando em dívidas.

Além disso, o Governo também afirmou que não iria haver o perdão da dívida dos empréstimos. Muitas famílias estavam aguardando isso, contudo, o governo não conseguiu atendê-las. Vale lembrar que por conta disso, muitas famílias irão receber valores bem inferiores aos R$ 600 fixos.

Todavia, os contratos que já foram assinados antes da medida provisória, irão ficar intactos, portanto, quem fez empréstimos antes da decisão do governo, paga normalmente, quem quiser fazer de agora em diante, terá um limite bem inferior de sua margem para o consignado, além do prazo de pagamento, que será reduzido também, em uma tentativa de desmotivar os beneficiários a realizarem o empréstimo.

Medidas serão adotadas para melhorar a situação dessas pessoas que fizeram empréstimos com o Auxílio Brasil

A presidente da Caixa também afirmou que não há como ter o perdão das dívidas, uma vez que as famílias receberam o valor e ninguém foi obrigado a realizar o empréstimo. Todavia, ela disse que há a possibilidade de se articular com o governo federal a fim de conseguir mais facilidades na hora de quitar os valores.

“Olha, nós não trabalhamos com essa perspectiva, até porque, perdão dos devedores, o banco não tem como fazer isso”, pontuou ela. Mas meio que ela firmou o compromisso de cumprir com a sua fala de conseguir articular-se com o governo e tentar auxiliar as pessoas na hora do pagamento.

O ‘auxílio’ pode ser de várias maneiras, mas as principais formas será na ampliação do prazo de pagamento do empréstimo, além da redução da taxa de juros, para que o valor descontado na parcela mensal de cada família não seja tão exorbitante.

