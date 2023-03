ATUALIZADO! Datas para o pagamento de R$ 900 pelo governo

Chegou o momento tão esperado por todos os beneficiários do Bolsa Família, isto é, o de receber as parcelas de R$ 900 do programa social. A partir deste mês de março, todas as famílias que tiverem em sua composição crianças com idade inferior a 6 anos de idade, irão receber R$ 150 a mais por criança, limitando o benefício a 2 crianças por família. E o valor já tem data marcada para ser disponibilizado, confira o cronograma.

Super parcelas de R$ 900 começam a ser pagas

No começo deste mês, o presidente Lula assinou uma Medida Provisória que autoriza o pagamento de valores adicionais no Bolsa Família, o adicional está sendo destinado para as crianças com idade inferior a 6 anos, além delas, outros grupos de pessoas também serão contempladas.

Isto é, as crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos e também as gestantes, irão receber um adicional de R$ 50, cada. Isso irá ajudar a tornar a distribuição do benefício mais justa. Uma vez que uma família de 10 pessoas acaba tendo um gasto maior que uma família de 3 pessoas, mas na prática, ambas iriam receber a mesma quantia.

Com esse novo modelo de distribuição do benefício, o jogo começa a ficar ‘empatado’. Pois haverá os adicionais que tendem ajudar ainda mais as famílias que recebem o benefício. Vale lembrar que em contrapartida, ́ é necessário que elas cumpram alguns requisitos importantes, como sempre manter a caderneta de vacinação em dias, além das crianças irem sempre para a escola.

Qual o calendário de pagamento do bolsa família para março?

O cronograma de pagamento do bolsa família é regido de acordo com o último dígito do NIS de cada beneficiário, ficando assim:

Final do NIS em 1 recebe no dia 20/03

Final do NIS em 2 recebe no dia 21/03

Final do NIS em 3 recebe no dia 22/04

Final do NIS em 4 recebe no dia 23/04

Final do NIS em 5 recebe no dia 24/05

Final do NIS em 6 recebe no dia 27/06

Final do NIS em 7 recebe no dia 28/07

Final do NIS em 8 recebe no dia 29/08

Final do NIS em 9 recebe no dia 30/09

Final do NIS em 0 recebe no dia 31/10

Vale lembrar que no próximo mês, isto é, em abril, haverá também o pagamento do Auxílio Gás, que é pago a cada dois meses. Portanto, o benefício de várias pessoas terá o valor superior a R$ 1 mil.

