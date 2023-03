Liberado hoje! Abono do Pis/Pasep 2023 pode ser sacado por beneficiários

Acaba de chegar uma excelente notícia para todos os trabalhadores que no ano de 2021, trabalharam de maneira formal por pelo menos 30 dias, isto é, já encontra-se disponível para eles o saque do Pis/Pasep referente ao ano em questão. Lembrando que os contemplados da vez, são aqueles que fazem aniversário nos meses de março e abril e, a partir desta quarta-feira, já podem efetuar o saque de até 1 salário mínimo a depender do período trabalhado, entenda.

Pis/Pasep foi liberado para mais um grupo de pessoas

Mais um grupo de trabalhadores irão receber o abono salarial neste mês, trata-se das pessoas que trabalharam de maneira formal no ano-base, isto é, em 2021, vale lembrar que o benefício foi adiado por conta do cenário pandêmico que atingiu o país, todavia, agora é que eles estão recebendo os valores.

O valor do Pis é depositado pela Caixa Econômica Federal e contempla trabalhadores que receberam, na média, até 2 salários. E caso eles tenham trabalhado durante todo o ano, eles terão direito a sacar 1 salário mínimo completo, caso não, eles irão receber apenas frações do salário, de maneira proporcional ao período trabalhado.

Caso você tenha trabalhado em 2021, mas por algum motivo ao consultar o aplicativo encontra-se como ‘não habilitado’, pode ser que seja por conta que você não está cumprindo algum dos critérios essenciais para fazer parte do programa e receber o abono, confira todos os critérios.

Quais critérios para receber o abono salarial?

O primeiro critério que deve ser respeitado é acerca do trabalho no ano-base, isto é, se em 2021 você trabalhou por pelo menos um mês, de maneira formal, já tem direito ao abono, caso também se enquadre nos demais critérios, a saber, são eles:

Em 2021, ter completado 5 anos ou mais de inscrição no sistema Pis/Pasep;

A remuneração média em 2021 não pode ter ultrapassado os 2 salários;

Os dados trabalhistas devem ter sido enviados para a RAIS.

Caso você ainda tenha dúvidas acerca do benefício, pode consultá-lo por outros canais, como por exemplo:

Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital;

Site do INSS;

CNIS;

Portal Gov.br;

Agências responsáveis pelo repasse.

Por fim, lembre-se: todos os trabalhadores têm até o dia 28 de dezembro para efetuar o saque do Pis/Pasep. Além disso, o cronograma de cada um é diferente, já que o cronograma do Pis é baseado no mês de nascimento do trabalhador, ao passo que o cronograma do Pasep é baseado no final de sua inscrição.

