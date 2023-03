NOVO cartão do Bolsa Família terá mais funções; entenda o que muda

Boa notícia! O novo cartão do Bolsa Família já foi anunciado e as suas novidades reveladas para os brasileiros. A partir do dia 20 de março a Caixa Econômica Federal já irá operar com as novas regras do Bolsa Família – incluindo a matrícula obrigatória das crianças. Veja o que muda no cartão Bolsa Família e suas novas vantagens.

Bolsa Família 2023

O Bolsa Família neste ano de 2023 teve muitas mudanças. Bem como adicionais por idade, por crianças e membros. Lembrando que pela primeira vez na história ocorreu um bloqueio de contas em massa – devido irregularidades no cadastro.

Neste ano de 2023 o Bolsa Família pretende alcançar mais pessoas em situação de rua e desse modo promover melhores condições de vida e dignidade para que elas consigam uma melhor qualidade de vida.

Lembrando que o Bolsa Família retornou com algumas regras que existiam outrora – bem como a obrigatoriedade da criança frequentar regularmente uma escola, estar com a carteira de vacinação atualizada e em dia, etc.

Portanto, neste mês de março os novos valores e adicionais já estarão sendo válidos. O Consignado com o benefício ainda não é uma opção e pelo que tudo indica não será liberado – apenas durante uma extrema necessidade.

Com isso, uma das novidades é acerca do cartão Bolsa Família. Mais de 20 milhões de cartões serão liberados com novas mudanças e benefícios.

Novo Cartão é liberado

Mais de 20 milhões de cartões do Bolsa Família serão entregues. A população terá direito ao cartão de débito atrelado ao cartão do Bolsa Família. O intuito é facilitar o pagamento através das maquinetas.

Lembrando que não será mais necessário realizar o saque do benefício a fim de não perdê-lo. É possível deixá-lo em stand-by na conta, no modo poupança. Enquanto o dinheiro rende é possível usá-lo quando quiser.

Visto que o cartão é disponível apenas para saque. Facilitando a movimentação dos valores. Os repasses serão no valor de R$ 600 com adicional de R$ 150 para famílias que têm crianças entre zero e seis anos.

Além disso, as famílias que possuem membros entre 7 e 18 anos também terão benefícios exclusivos!

É válido lembrar que o cartão é totalmente gratuito. Os brasileiros não precisarão pagar para tê-lo e o mesmo deverá chegar automaticamente nos lares através dos Correios. Visto a importância de ter os dados atualizados no Cadastro Único.

Caso contrário, o cartão poderá ir para o endereço errado e atrasar a chegada. Ademais, até o fim do ano espera-se que todos os beneficiários do Bolsa Família estejam com o novo cartão.