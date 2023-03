Fim do PIX? Alteração na função débito pode afetar a plataforma

As operadoras de cartão de crédito estão querendo acompanhar o pix que tem seu pagamento imediato, as operadoras estão planejando conseguir entrar no mundo dos comerciantes, eles desejam que o dinheiro caia na conta assim que eles passarem o cartão de débito, e a mudança possa ser que aconteça.

Como dito acima, o pagamento do pix é de forma instantânea e essa é a maior vantagem que chamou atenção da população quando o pix foi lançado, com isso, as empresas de cartões querem entrar na onda.

Concorrência do Pix

Desde quando o pix foi lançado oficialmente, todas as empresas de cartão de débito sofreram um impacto com isso, principalmente quando as pessoas fazem pagamentos das contas, já que pelo pix é instantâneo. Devido a isso, as empresas estão começando a se movimentar para conseguir competir com o pix, principalmente para os comerciantes para que assim eles possam ter a chance de receber o dinheiro na hora.

Como o pix é imediato, seguro, além de ser muito prático, algumas lojas já estão criando formas de fazer os clientes pagarem com o pix, fazendo ofertas como “pague em pix e ganhe desconto”.

Cartão de débito

As administradoras de cartão de débito estão tentando competir com o pix, ou seja, elas estão analisando formas de inserir o pagamento de forma instantânea assim que passarem o cartão de débito.

É importante destacar que é uma análise que ainda está em estudo e tem o nome de “click to play”, ou seja, os clientes poderão fazer o pagamento de forma online sem precisar entrar no aplicativo do banco.

E para complementar a novidade do estudo, eles querem criar também uma opção de parcelamento de compra à vista (essa opção teria o juros proporcional). Com a chegada no pix, quem mais sentiu o impacto foi a forma de pagamento no débito, por isso, daqui pra frente comerciantes fiquem de olho porque pode ser lançada uma novidade para vocês.

Não sabemos como será após lançar essa modalidade, se irá afetar o Pix, no entanto, eles estão buscando uma forma de poder ajudar os comerciantes a conseguir ter seu dinheiro de forma rápida, mesmo passando cartão de débito pois o dinheiro não cai de forma instantânea, e com toda certeza essa novidade será boa para todos os comerciantes.

