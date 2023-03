Koo abre espaço para Inteligência Artificial e sai na frente do Twitter

A Koo é uma plataforma indiana de microblog. Desde sempre é considerada uma das rivais do Twitter e logo após a compra da empresa por Elon Musk muitos usuários acabaram migrando para o ‘pássaro amarelo’. Embora seu ênfase não seja no Brasil, a plataforma está começando a ganhar um forte público – no fim do ano passado em apenas 24 horas mais de 1 milhão de novos cadastros foram realizados na plataforma.

Koo abre espaço para I.A

Não é de hoje que o assunto Inteligência Artificial está em alta no meio dos brasileiros e do restante do mundo. Começou dentro das faculdades de Engenharia e Ciências da Computação – e agora se espalhou para o público comum. Com poderes inimagináveis – a I.A é capaz de reproduzir imagens, criar textos e muito mais.

A Koo percebeu isto e optou por aderir à I.A para a sua plataforma. Com o intuito de atrair cada vez mais novos usuários e principalmente fidelizar os já existentes – agora será possível fazer o uso do ChatGPT dentro da plataforma.

Visto que há várias áreas de atuação, a I.A será usada a fim de gerar textos exclusivos acerca das tendências locais – mediante a área/localidade de seus respectivos usuários da plataforma.

Os responsáveis pela empresa afirmaram que apenas 20% dos usuários criam conteúdo de maneira ativa na plataforma. E que isso é algo que deverá aumentar com a chegada da I.A dentro da Koo. A fim de facilitar a criação de texto, conteúdos, etc.

Tal como nas demais plataformas, a Koo possui os verificados e os não verificados. Desse modo, a tecnologia irá chegar em primeira instância aos usuários verificados e logo em seguida para os demais usuários de modo gradativo.

Leia mais: Nova função nas suas redes sociais! Meta copiou o Twitter?

Muitas mudanças estão por vir

Portanto, segundo Mayank Bidawatka – coCEO da plataforma, neste ano de 2023 as portas da empresa irão se abrir para a Inteligência Artificial a fim de gerar conteúdos com as tendências nacionais e locais de suas respectivas regiões.

Não com o intuito de blindar o plágio ou desmotivar os criadores de conteúdos autorais, mas com a finalidade de agregar mais valor à plataforma e com isso atrair cada vez mais novos usuários.

Muitos usuários acabaram migrando para a plataforma indiana e tudo indica que nos próximos meses este número aumente significativamente. É possível criar um registro gratuito na plataforma através do seu site oficial ou aplicação móvel.

Para criar um cadastro na plataforma é bem simples! Sendo necessário apenas ser maior de idade. A proposta da mesma é semelhante ao Twitter, levar notícias e tendências em tempo real para os seus usuários. Espera-se que nos próximos meses haja canais de monetização próprios e novidades para os criadores de conteúdo.