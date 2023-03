Atualize o aplicativo do Bolsa Família para descobrir a principal informação de março

O novo programa Bolsa Família já entrou em vigor no começo deste mês de março, vale lembrar que ele foi uma das principais promessas de Lula durante sua campanha eleitoral. Neste mês, vários beneficiários irão receber até R$ 900 em suas contas, mas em alguns casos, é preciso que eles atualizem o seu aplicativo para conseguir visualizar as informações corretas, entenda o motivo do erro que ocorreu e como é possível ajustá-lo.

Qual o valor do Bolsa Família do mês de março?

O valor mínimo de pagamento do bolsa família será de R$ 600, todavia, a depender da família, o valor pode chegar em até R$ 900, uma vez que há o adicional de R$ 150 por cada criança com idade inferior a 6 anos de idade, lembrando que o limite é de até duas crianças por família.

Contudo, em alguns casos, ao ir consultar o valor do benefício no Caixa Tem, ocorria um erro, onde só aparecia o valor de R$ 200, sendo que o mínimo é de R$ 600. Se isso ocorreu com você, fique calmo, há uma solução. Isso está ocorrendo por conta que nem todos os aplicativos foram atualizados ainda, com isso, não apresentam os valores corretos. Portanto, a solução é bem fácil, basta que o usuário vá até a sua loja padrão de aplicativos e atualize o seu aplicativo.

Quando o problema começou a ocorrer, a Caixa e o Ministério do Desenvolvimento Social já emitiram nota avisando sobre o erro e ensinando como era possível fazer a correção.

Veja também: Quase 10 MILHÕES de inscritos no Cadastro Único já podem solicitar o kit de TV Digital online

Pente-fino no Bolsa Família já começou?

Sim! O chamado pente-fino começou neste mês, retirando do programa já cerca de 1 milhão de beneficiários. Vale lembrar que todos que foram retirados foi porque estavam recebendo o benefício de maneira irregular, portanto, não poderiam continuar no cadastro único.

Com a saída de todas essas pessoas, abriram vagas para quase 700 mil novas pessoas. Ou seja, a saída de quem está irregular acaba ajudando todas aquelas que não deveriam receber o benefício. E de acordo com o ministro da pasta, até o final do ano, mais cortes devem ser feitos.

Mas isso não deve ser motivo de pânico para ninguém, pois todos que estiverem dentro das regras do benefício, irão continuar recebendo. A mudança só servirá para quem não se adequa às regras. Os principais motivos das saídas dos beneficiários é a renda incompatível com o programa e também por conta de ser uma família unipessoal irregular.

Veja também: Minha Casa Minha Vida tem nova faixa de renda e você pode se DAR BEM