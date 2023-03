Top 5 MELHORES formas de fazer renda extra na sua casa

O sonho de muitos brasileiros é conseguirem a tão sonhada independência financeira apenas trabalhando em casa, para isso, há duas notícias, uma boa e uma ruim, a ruim é que é difícil, a boa, é que isso é totalmente possível e seguindo os passos corretos, logo a liberdade financeira vem. Portanto, confira as 5 melhores oportunidades para fazer uma renda extra em casa e a maioria gastando bem pouco.

Como é possível ganhar uma renda extra diretamente de sua casa?

Isso é possível quando a pessoa consegue trabalhar pela internet, há vários nichos que ela pode seguir e se especializar. O principal ponto é: ter um diferencial. Isto é, há várias pessoas que oferecem apenas mais do mesmo, todavia, quando aparece alguém que consegue se destacar na prestação de serviços, o panorama muda.

Geralmente, ao começar na internet, a pessoa deve decidir o que ela faz de melhor, se é escrever, editar imagens ou vídeos, criar sites ou aplicativos. A depender do setor que a pessoa é boa, ela deve começar a montar o seu portfólio, lembrando que também há chances para pessoas na área de telemarketing e afins.

Com o portfólio montado, basta entrar em sites que fazem a conexão entre o empregado e o empregador. Há duas categorias de trabalho mais comuns: os trabalhos periódicos e os trabalhos fixos. Geralmente, é bom começar pelos periódicos, a fim de ter um bom portfólio, após isso, já estará pronto para conseguir arrumar um trabalho fixo e dar conta de tudo.

Quais as melhores plataformas para fazer uma renda extra?

A depender do seu nicho de atuação, pode ser que tenha sites específicos, no geral, os ‘genéricos’ conseguem suprir bem a necessidade de cada um. Para isso, basta entrar neles e criar uma conta e após isso, começar oferecer os seus serviços. Os principais sites são:

Workana;

Fiverr;

Vinteconto.

Agora pronto, entre diretamente nos sites para ver as opções de emprego que estão disponíveis, lembrando que é normal que eles sejam oferecidos por serviços. Por exemplo: X valor para que alguém faça Y textos em um período Z de tempo. No começo você talvez não consiga cobrar tão caro, mas de acordo com sua experiência, os valores irão aumentar.

Essa é uma das grandes oportunidades que você consegue ter para começar a ter uma renda extra diretamente da sua própria casa, lembre-se também: quanto melhor você for, melhor irá se destacar.

