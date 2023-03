Confusão no Bolsa Família? Veja como calcular quanto você vai receber

Durante sua campanha eleitoral em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) prometeu que traria do Bolsa Família de volta e, de fato, cumpriu com essa promessa.

Agora, em março, esse será o programa social por meio dos quais as famílias em situação de vulnerabilidade social receberão os repasses do Governo Federal, e não mais o Auxílio Brasil.

A data do início dos pagamentos desse mês, por sinal, já foram anunciados: os beneficiários começarão a receber as respectivas parcelas no dia 20, de acordo com o último número do Número de Inscrição Social (NIS), e seguirão recebendo até 31/03.

As dúvidas sobre o valor exato a ser recebido, porém, ainda se fazem presentes. E é por isso que a leitura do artigo a seguir é tão importante.

Como calcular o valor que uma pessoa receberá do Bolsa Família

O primeiro passo que o beneficiário deve adotar na hora de calcular quanto irá receber do Bolsa Família em março (e nos próximos meses) é ter em mente que o valor oficial mínimo dos repasses será de R$ 600.

Isso significa que nenhuma família, mesmo aquelas compostas por uma única pessoa, deverá receber menos que isso, pois esse é o valor oficial estipulado para as parcelas.

O que gera o clima de “confusão” em todo esse contexto, porém, é o repasse extra de R$ 150 que Lula prometeu e também passará a ser pago para aquelas famílias cujos filhos tenham no máximo 6 anos. Esse extra, por sinal, diz respeito a cada criança que esteja nessa faixa etária e componha o núcleo familiar.

Tendo isso em mente, não há segredo: basta fazer as somas necessárias.

Se na família existem 2 crianças, uma de 3 e outra de 5 anos, por exemplo, a conta a ser feita é: R$ 600 + R$ 150+ R$ 150, sendo o resultado R$ 900.

É importante frisar, porém, que as famílias que solicitam empréstimo em 2022, para ser descontado da parcela do Bolsa Família, devem subtrair o respectivo valor, para saberem quanto de fato sobrará do benefício.

Existem 5 canais de consulta disponíveis

Mesmo com base nas informações acima, é comum que qualquer beneficiário do Bolsa Família fique com dúvidas sobre o valor que de fato consta em seu saldo.

E a boa notícia é que, nesse caso, é possível recorrer a 5 canais para fazer a devida consulta. Todos eles, por sinal, já foram devidamente atualizados.

A forma mais prática e rápida de ter acesso a esse saldo é por meio do aplicativo Caixa Tem, ou mesmo pelo aplicativo Bolsa Família (o antigo Auxílio Brasil, que foi repaginado) ou pelo app Portal Cidadão.

Já para quem não abre mão de ter contato com alguém na hora de buscar informações, estão disponíveis os telefones 121 (Ministério da Cidadania) e 111 (Caixa Econômica Federal).

