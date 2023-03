Benefício IMPACTANTE para os aposentados pode ser liberado pelo governo

Boa notícia! Neste ano de 2023 espera-se que inúmeros benefícios e auxílios cheguem para os brasileiros que vivem sob baixa renda. Entretanto, para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi algo de surpresa! O Governo anunciou que nos próximos meses deve liberar um benefício impactante para estas pessoas, isto é, aposentados e pensionistas do INSS. Veja como funciona e quem tem direito.

Governo anuncia novo benefício para aposentados e pensionistas

O INSS possui uma gama de brasileiros que recebem mensalmente repasses referentes a aposentadorias e pensões por morte. Este grupo no geral faz parte de uma parcela frágil da população – isto é, idosos e viúvas. Com isso, o Governo pretende estender os benefícios para este grupo.

Mediante uma ação com órgãos secundários, o Governo Federal anunciou o interesse em disponibilizar passagens aéreas mais baratas para os beneficiários do INSS. Lembrando que são baratas de verdade!

Algumas passagens podem custar mais de R$ 1 mil. A meta do Governo é que esse benefício alcance os beneficiários do INSS, estudantes e funcionários públicos. Cujo há uma limitação: a renda mensal deve ser de no máximo R$ 6,8 mil.

Lembrando que a medida é uma ação do Governo Federal e algumas companhias de aviação. Márcio França – ministro de Portos e Aeroportos, é o chefe da pasta e afirmou que o principal intuito é preencher os possíveis espaços vagos nos aviões.

Desse modo, o Governo será o intermediário. A fim de preencher estes espaços vagos – consequentemente, possibilitando a venda mútua de passagens aéreas mais baratas e acessíveis para a população.

O valor das passagens assusta!

Embora seja típico de clickbait, os valores anunciados assustaram muitos beneficiários. Visto que são valores bem acessíveis e que todos poderão conseguir pelo menos uma vez viajar de avião com esses preços! O programa dá o direito dos brasileiros conseguirem até duas passagens por ano – e o valor? Apenas R$ 200.

Possui um limite de duas idas e duas voltas. Ambas por R$ 200. O projeto não se trata de comprar ou financiar as passagens aéreas. Mas comercializar os espaços vagos nesses aviões – a fim de que todos venham a ganhar. Nem as aeronaves viajem ‘vazias’ e nem as pessoas deixem de viajar pelos preços das passagens aéreas.

O projeto ainda está em análise pelo Governo Federal, e caso seja aprovado – espera-se que anualmente sejam vendidas mais de R$ 15 milhões de passagens aéreas por ano, todas saindo por R$ 200.

Lembrando que este é o pré-cálculo da pasta e o intuito não é arrecadar dinheiro, mas sim, tornar acessível a viagem aérea para um maior grupo de pessoas. Uma pesquisa feita em 2016 indicou que mais de 30% dos brasileiros nunca viajaram de avião.