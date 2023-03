Este grupo de TRABALHADORES terá aumento de 9% na folha de pagamento

Falar em aumento no salário é um ponto que todo brasileiro gosta, no entanto, foi específico para um grupo apenas. O Governo Federal confirmou a proposta para fazer o reajuste salarial de 9% para todos os servidores públicos federais, ou seja, a 3 rodada para essa negociação aconteceu na última sexta-feira (10).

As negociações continuaram e já houve um adiantamento pelo Fonocate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado). Com isso, terá os 9% de reajuste salarial a partir do mês de maio deste ano 2023 e também um aumento de R$ 200,00 para auxílio-alimentação, antes o valor total do auxílio era de R$ 458,00 e agora vai passar para R$ 658,00.

O Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos se pronunciou também e destacou que essa proposta do governo vai ter um impacto nos cofres, cerca de R$ 11,2 bilhões, que já estão incluídos e previstos no orçamento de 2023.

Negociações para o reajuste salarial

Para fazer essa negociação foram várias pessoas para a reunião, entidades representativas dos servidores públicos federais, e assim que acabou a reunião do Fonocate, foi afirmado que os representantes dos servidores afirmaram e falaram até os seus limites para essas reivindicações, agora o que resta também é a proposta do governo para os trabalhadores.

Veja também: Imposto de Renda 2023: como declarar os saques do FGTS do ano passado

Rudinei Marques disse “Fizemos o possível, fomos até o limite, portanto agora o que fica é aceitar ou não a base”. Lembrando que o Fonocate tem 36 afiliadas e no caso representa mais de 200 mil servidores públicos.

Na reunião de negociações teve 3 pautas, ou seja 3 momentos:

1 – Trata-se sobre o aumento a partir do mês de maio 2023

2 – Trata-se das discussões ligadas a legislação e condições de trabalho dos servidores, que são conhecidas como pautas não econômicas

3 – Trata-se do aumento salarial para o ano de 2024, a lei orçamentária de 2024 ainda está sendo elaborada.

Aprovação

Para que todo esse planejamento e pautas sejam aprovadas é necessário que haja validade na proposta, ou seja, é preciso que o governo envie um projeto de lei ao Congresso para assim conseguir mudar a Lei Orçamentária Anual, já que a previsão era que tivesse aumento neste ano de 2023.

Então é preciso da aprovação dos deputados e depois dos senadores para que o projeto de lei seja oficializado e assim o reajuste aconteça.

Veja também: Fim do PIX? Alteração na função débito pode afetar a plataforma