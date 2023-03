4 atitudes que fazem você ficar mais POBRE sem perceber

É impossível encontrar uma pessoa que afirme que gostaria de ser pobre: trata-se de algo que ninguém deseja para a própria vida, e nem mesmo para a vida de terceiros. Porém, mesmo aquelas pessoas que já lidam com o quesito financeiro na vida adulta, ou mesmo enquanto é adolescente, não raramente comete alguns deslizes que pode lhe levar a perder dinheiro.

Essa perda pode ser imperceptível, mas não deixa de ser real e, a longo prazo, pode levar qualquer pessoa para a beira da pobreza.

Por isso, é extremamente importante conhecer quais atitudes devem ser evitadas a todo custo, por quem preza em ter dinheiro no bolso.

As atitudes que deixam qualquer pessoa mais pobre, mesmo que de forma imperceptível

Existem dezenas de atitudes que adotamos no dia a dia e que envolvem dinheiro. De fato, não há como fugir delas.

Porém, algumas podem (e devem) ser evitadas, uma vez que, quando adotadas frequentemente, pode sim deixar uma pessoa mais pobre com o passar dos dias, e até mesmo levá-la a se ver em uma situação de verdadeiro desespero em relação às suas finanças.

E, abaixo, estão 4 exemplos dessas atitudes:

Atitude 1: Não criar uma poupança para casos de emergência

Como diz o dito popular, “nunca se sabe o dia do amanhã”. Literalmente do dia para a noite pode surgir um imprevisto que irá mexer com as finanças e, nesse caso, ter uma poupança de emergência fará toda a diferença.

Afinal, caso não a tenha, e caso o gasto seja muito grande, o indivíduo terá que recorrer até mesmo a empréstimos para solucionar o problema, o que poderá endividá-lo consideravelmente.

Atitude 2: Demorar muito para se preocupar com suas economias

Quanto mais cedo as economias começarem, inclusive no que diz respeito à criação de uma poupança de emergência, melhor.

Assim, é possível viver de forma mais despreocupada, uma vez que dinheiro para fazer uma ou outra viagem ou lidar com imprevistos não será um problema.

Atitude 3: Ser uma pessoa que gosta de ostentar e esbanjar

Principalmente numa época em que muitas pessoas sentem necessidade de mostrar uma vida perfeita no Instagram, não é raro encontrar quem queira evitar “passar a imagem de pobre” e esteja sempre adotando atitudes ligadas a um estilo de vida de alto padrão.

Ir a restaurantes caros e comprar roupas de marcas famosas só para “se aparecer”, porém, é um imenso erro financeiro.

Atitude 4: Fazer investimentos indevidos

Fazer investimentos que vão além da poupança é importante.

Porém, muitas pessoas erram muito na hora de escolher qual aplicação fazer. As criptomoedas, por exemplo, são um perigo!

Todas essas atitudes devem ser substituídas por outras que sejam mais sábias

As atitudes acima, e muitas outras, realmente podem deixar qualquer pessoa mais pobre. Sendo ideal, portanto, substituí-las devidamente.

E a primeira atitude realmente inteligente que deve ser adotada nesse sentido é buscar ter uma boa educação financeira: os benefícios colhidos por meio dessa iniciativa serão enormes!

