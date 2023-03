Função mais aguardada do WhatsApp é lançada pela plataforma; pode comemorar

O WhatsApp é um aplicativo que está em constante atualização é um app de mensagem instantânea mais utilizado no mundo, são mais de 2 bilhões de usuários. Em nosso país, são mais de 100 milhões de pessoas ativas no app, e todas esperam ansiosamente pela novidade que o WhatsApp tem divulgado.

E neste ano de 2023 chegou, pode ser que já comece os testes das novas funções do WhatsApp. É uma novidade que pode facilitar a vida de quem envia muitas mensagens diariamente, além de ser uma função muito esperada pelos usuários. Confira!

WhatsApp lança a função editar mensagem que já foi editada

WABetaInfo, que é um site especializado de aplicativo de mensagens instantâneas, divulgou na internet que estão testando a ferramenta de poder editar uma mensagem de texto depois de enviada.

Se formos analisar os últimos lançamentos, na versão beta, os especialistas de plantão já estavam enxergando que futuramente o WhatsApp poderia lançar uma novidade, no entanto, o aplicativo vai colocar um limite de tempo, ao menos 15 minutos para que assim que a mensagem for enviada ele possa editar o texto, os especialistas estão trabalhando a mais de um ano para lançar essa função.

As mensagens de texto que forem enviadas e depois editadas vão ser marcadas com uma tag “editada”. Até o momento, a plataforma do WhatsApp não informou quando essa ferramenta será liberada para todos os usuários, mas tudo indica que esse lançamento está próximo.

O site WABetaInfo é um site que sempre divulga as novidades dos recursos que ainda serão lançados pela plataforma do WhatsApp, e sempre deixa os usuários ansiosos e esperando pela ferramenta. Alguns dias atrás, o site divulgou que têm a possibilidade do usuário conseguir fixar mensagens consideradas importantes e deixar desaparecer aquelas que não são importantes.

É válido destacar que essa possibilidade ainda não está disponível, ainda está em período de teste.A plataforma também deseja permitir que seus usuários tenham uma nova opção que se chama “mensagens guardadas” separada das mensagens favoritas.

WhatsApp é um aplicativo que a cada dia que passa chama atenção dos usuários pela sua praticidade, desde uma criança até um idoso, tem facilidade para mexer. Além disso, o que deixa seu público mais ansioso são as novidades de ferramentas que sempre são lançadas para dar uma melhor navegação dentro do aplicativo.

As novidades deixam os usários ansiosos, pois sempre a ferramentas que são lançadas é para realmente melhorar a comunicação no dia a dia para quem usa o aplicativo.

