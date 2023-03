Redes sociais estão na MIRA do STF; regulamentação será implacável

Do mesmo jeito que as Redes Sociais pode ser boa também pode se tornar uma ferramenta de vigia. Atualmente usamos a internet para tudo em nossas vidas, o mundo gira em torno da tecnologia, porém diversas redes não tem filtro para as postagens.

Tem pessoas que usam a plataforma da internet para propagar ódio, racismo, e infelizmente na internet tem um alcance muito grande de pessoas e a disseminação acaba sendo rápido, ou seja, a web pode se tornar um lugar e recurso “perigoso” principalmente para crianças.

No ano de 2014, aconteceu um Marco Civil da Internet, criado quando a Dilma Rousseff era presidente do Brasil, essa lei é na implementação de regras dentro das plataformas digitais para qualquer usuário para que as autoridades consigam fiscalizar todo o conteúdo que posta nas redes.

Proposta de regulamentação das Redes Sociais

Com essa proposta começaram a surgir diversas Fake News sobre o assunto, principalmente envolvendo questões políticas, por causa disso o STF – Supremo Tribunal Federal – o ministro Alexandre de Moraes falou sobre esse tópico e destacou a importância da regulamentação das redes.

Nesta última segunda-feira (13) o ministro disse que o nosso país vai passar a exigir que todas as plataformas de redes sociais sejam regulamentadas para conseguir fiscalizar qualquer tipo de conteúdo postado e até mesmo o compartilhamento de determinado conteúdo.

No entanto, a realidade que percebemos é outra, até o momento todos podem postar o que quiserem, mesmo se for mensagens de racismo e ódio, o ministro afirmou essas medidas punitivas podem ser aplicadas em casos de postagens que estimulam o preconceito.

Regulamentação das redes sociais dividiu opiniões

Quando surgiu o assunto da regulamentação das redes sociais na época de campanha eleitoral entre Lula e Bolsonaro, a equipe petista informou que realmente queria fazer isso, mas que a intenção era para não ter o compartilhamento de fake news e também o acompanhamento de postagens tendenciando o racismo e ódio.

Porém, diversos brasileiros não gostaram e começaram acusar o STF de querer manipular o que eles podem postar ou não e afirmaram que seria apenas uma desculpa para brecar os brasileiros de se expressarem na internet, pois algumas publicações estavam sendo suspensas e nem tinham assuntos sobre ódio ou racismo e nem fake news.

