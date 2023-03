Cadastro Único 2023: governo divulga TODOS os programas que fazem parte

Se você estava esperando para saber qual a lista de programas sociais em que o Governo Federal vai atender pelo CadÚnico (Cadastro Único) 2023, a lista foi divulgada, ou seja, são benefícios que buscam ajudar a população de baixa renda que mais precisam em nosso Brasil dentro do programa Bolsa Família (que hoje é considerado o maior programa social) até o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.

É uma oportunidade para muitos brasileiros poderem ter uma ajuda financeira, capacitação profissional, além de outros benefícios.

Programas do Cadastro Único 2023

Veja a lista abaixo dos programas sociais que foram divulgados pelo Governo Federal que estará dentro do CadÚnico em 2023:

Bolsa Família Benefício de Prestação Continuada (BPC) Aposentadoria para Pessoa de Baixa Renda Minha Casa Minha Vida Carteira do Idoso Pronatec (Cursos Técnicos Gratuitos) Telefone Popular Fomento às Atividades Produtivas Rurais Isenção de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos Programa Cisternas Auxílio Aluguel (prefeituras) CNH Social Gratuita (alguns estados) Bolsa Verde Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) Carta Social Bolsa Estiagem Passe Livre para Pessoas com Deficiência Pro Jovem Identidade Jovem (ID Jovem) Programa Brasil Alfabetizado Auxílio Enxoval (prefeituras)

Uma notícia que foi informado recentemente é sobre um Projeto de Lei 128/21 ao qual obriga o Poder Público a entregar gratuitamente absorventes ou tampões higiênicos para as pessoas de famílias que tem inscrição no Cadastro Único.

Veja também: Confusão no Bolsa Família? Veja como calcular quanto você vai receber

Pente-fino

O pente-fino 2023 que está acontecendo no Cadastro Único surgiu com o intuito de poder analisar com calma todos os cadastros para poder excluir aqueles que estão recebendo indevidamente ou seja, cadastros irregulares.

Recentemente, o Ministério da Cidadania informou que na primeira revisão do CadÚnico, um total de 5 milhões de famílias serão avaliadas, e dentro desse total a previsão é que 1,7 milhão estejam com o cadastro desatualizado e irregular.

A equipe petista informou que durante a pandemia do Covid-19 houve muito cadastral irregular pegando lugar de famílias que realmente precisavam receber ajuda do programa Auxílio Brasil (que atualmente voltou a se chamar Bolsa Família).

Começa no final desse mês de março a convocação de beneficiários que estão com os cadastros irregulares, essas famílias poderão ser excluídas do programa para poder dar lugar a outras.

Veja também: Quase 10 MILHÕES de inscritos no Cadastro Único já podem solicitar o kit de TV Digital online