Lula vai RESSUSCITAR programa importante para os brasileiros

Nesta última terça-feira (14), o presidente Lula fez uma reunião com seus ministros da área social e planeja ressuscitar um programa social que foi criado no antigo mandato mas que quando Jair Bolsonaro estava no governo foi suspenso. O Ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o programa Mais Médicos estará de volta neste mandato de Lula.

Rui destacou que o programa irá continuar com o mesmo objetivo, ou seja, verificar a atuação de médicos em regiões remotas em nosso Brasil, no entanto, pretendem fazer uma reformulação para poder fazer o lançamento oficial novamente.

Mas a reunião não ficou só por isso, Lula aproveitou para dar um alerta a todos os ministros, pois de acordo com o presidente da república, as políticas públicas no Brasil precisam ter a análise e aprovação de Rui Costa, mas não foram citados os nomes dos ministros que levaram uma bronca de Lula.

Programa Mais Médicos

O programa tem o mesmo objetivo mas não se sabe se continuará do mesmo modelo, pode ser que haja modificações pequenas. Se caso for continuar como antes, terá a contratação de médicos estrangeiros que desejam atuar em regiões remotas do Brasil, porém Rui Costa informa que o novo programa pode ser anunciado na semana que vem pelo presidente.

Rui informou e destacou que o programa vai aumentar e contar com ajuda de especialistas em atenção básica, e disse “Queremos aumentar a oferta de serviços não somente de forma quantitativa e sim qualitativa, isso vai capacitar a assistência básica em todo o Brasil”.

O novo formato do Mais Médico vai exigir a validação de diploma de medicina, ou seja, os brasileiros que se formaram no exterior e também os estrangeiros vão passar um por prova para analisar se estão aptos a trabalharem no nosso país.

Mais Médico no antigo mandato do PT

O programa foi lançado no ano de 2013 quando Dilma Rousseff estava na presidência, e o intuito do programa era para poder suprir a carência de médicos em regiões remotas e também regiões periféricas no nosso país. Quando Jair Bolsonaro entrou para o governo ele suspendeu o programa e fez outro com o nome “Médicos pelo Brasil”, mas teve um grande corte no orçamento.

Atualmente, Lula pretende dar prioridade aos médicos que são recém-formados brasileiros ao qual tenha interesse em poder fazer parte do programa.

