Notícia TRISTE para quem recebia Auxílio Brasil e vai ganhar Bolsa Família

Neste mês de março foi lançado oficialmente o programa Bolsa Família na gestão de Lula (PT). Lula assinou e publicou a Medida Provisória e alterou algumas regras do antigo programa social, que se chamava Auxílio Brasil, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Por outro lado, essa medida assinada por Lula trouxe preocupações para alguns benefícios ao saber da notícia sobre o fim do empréstimo consignado do programa. Isso aconteceu pois devido a Medida Provisória 1164/2023 que foi publicada no dia 02 de março no Diário Oficial da União, vai ficar paralisado por tempo indeterminado o empréstimo consignado para os novos integrantes do Bolsa Família.

Isso quer dizer que a linha de crédito foi cancelada pelo governo e a partir de agora nenhum beneficiário pode mais contratar. É válido destacar na notícia que por mais que o empréstimo tenha sido cancelado, as coisas não mudaram para quem já tinha contratado a linha de crédito, as parcelas continuarão tendo que ser paga mensalmente e devido a isso, aqueles que fizeram o empréstimo vão receber um valor menor pois já vem descontado no benefício o valor da parcela.

Novo programa do Bolsa Família

O programa família foi lançado oficialmente neste mês de março pela equipe petista, pois antes se chamava Auxílio Brasil. No programa, Lula conseguiu que o valor do benefício continuasse por R$ 600,00, e para complementar Lula criou alguns pagamentos adicionais como o Benefício Primeira Infância, que é o valor de R$ 150,00 para criança menor de 6 ano, no mínimo esse pagará será feito para 2 crianças por família.

Mas não foi somente esse que Lula compartilhou, tem também outros benefícios complementares que é o valor de R$ 50,00 para gestantes e também R$ 50,00 para adolescentes de 7 a 18 anos, porém esses dois benefícios só começaram a ser pagos no mês de junho junto com outro benefício chamado Superação da Extrema Pobreza.

Esse benefício de Superação da Extrema Pobreza é para ajudar as famílias numerosas que têm o cadastrado no CadÚnico e recebem do Bolsa Família, são casos de famílias que não recebem o mínimo por pessoa, ou seja, R $142,00 (não conta os adicionais).

Calendário Bolsa Família mês de março

NIS número final 1 recebem dia: 20 de março

NIS número final 2 recebem dia: 21 de março

NIS número final 3 recebem dia: 22 de março

NIS número final 4 recebem dia: 23 de março

NIS número final 5 recebem dia: 24 de março

NIS número final 6 recebem dia: 27 de março

NIS número final 7 recebem dia: 28 de março

NIS número final 8 recebem dia: 29 de março

NIS número final 9 recebem dia: 30 de março

NIS número final 0 recebem dia: 31 de março

