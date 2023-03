Quase 10 MILHÕES de inscritos no Cadastro Único já podem solicitar o kit de TV Digital online

Uma novidade que vem sendo compartilhada é que mais de 10 milhões de inscritos no Cadastro Único já podem fazer a solicitação do Kit de TV digital pela internet. Ou seja, as famílias cadastradas para receberem programas sociais do Governo Federal têm direito a um Kit Tv Digital, totalmente gratuito.

Como dito acima, somente as pessoas que têm cadastro no CadÚnico pode fazer essa solicitação do kit, devem entrar em contato com a Central de Atendimento do Programa Siga Antenado para fazer a troca das antenas antigos pelas digitais, cada família vai receber gratuitamente o kit com a nova parabólica totalmente digital, além dos cabos e conversor.

Benefícios do kit Antena Digital

O benefício de ter esse kit é que a família terá mais qualidade de som e imagem na TV, pois o kit Antena Digital é um kit moderno e com mais tecnologia, lembrando que o Governo compartilhou que a programação é totalmente gratuita.

O intuito é ajudar famílias a terem uma qualidade melhor de televisão, por isso, se você faz parte de um programa social do Governo Federal, com certeza pode receber um kit gratuito e instalado. Recentemente, mais de 20 milhões de famílias no Brasil acompanham o sinal aberto via satélite na Banda C e devem passar para a Banda Ku para não ter interferência, com o 5G que já começou a ser usado nas 27 capitais brasileiras.

Desse total, cerca de 10,5 milhões estão inscritas no CadÚnico e são elas que têm o direito de receber sem precisar pagar nada pelo kit antena parabólica digital.

Pessoas que têm direito ao KIT:

Pessoas inscritas no Cadastro Único

Pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos

Pessoas que recebem no domicílio sinal de TV aberta usando antena parabólica convencional;

Inscritos no Auxílio Brasil/Bolsa Família podem ter direito.

Intuito do programa Siga Antenado

O programa foi criado para dar um apoio para a população de baixa renda para poderem migrar para a tecnologia e terem em casa equipamentos mais modernos e tecnológicos, já que muitas – infelizmente – não têm acesso a internet e nem a esses equipamentos de antena digital.

Lembrando que para poder receber esse kit é necessário ser inscrito no CadÚnico.

