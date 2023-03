Este é o GOLPE! Criminosos conseguem descobrir senha de aposentados

Infelizmente os crimes hoje em dia já estão passando do limite e o público atingido dessa vez são os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que quando chegam na idade têm o privilégio de poder receber uma renda, porém muitos deles ainda preferem ir até um caixa eletrônico para sacar o dinheiro ao invés de fazer a movimentação do dinheiro na conta.

Entretanto, o que ninguém imagina é que isso também não traz segurança igual pensam, infelizmente hoje em dia até os caixas eletrônicos se tornaram alvo para os golpistas e os segurados acabam perdendo seu dinheiro sem saber como.

Fique atento ao novo golpe que está acontecendo pelos caixas eletrônicos, vamos explicar abaixo.

Golpistas estão descobrindo senhas de aposentados do INSS pelo caixa eletrônico

Dessa vez os golpistas entram no banco, finge que vão realizar um saque no caixa eletrônico e acabam instalando uma câmera pequena no teclado do caixa no ponto que dê para analisar bem a imagem e verificar qual a senha que o segurado está digitando, tendo acesso a senha eles entram na conta do segurado e realizam transações.

Em 2022, uma quadrilha foi presa no Rio de Janeiro por ter instalado dezenas de microcâmeras para poder filmar os caixas eletrônicos do banco Caixa Econômica Federal, e desse jeito eles conseguiram muitas senhas e realizaram várias transações de dinheiro.

Dicas para evitar golpes

Percebe-se que nem mais o caixa eletrônico é seguro, tanto porque a pessoa sai com dinheiro em espécie do banco e pode ser roubado, tanto pela instalação de câmeras para pegar as senhas. Por isso, fique de olho e faça essas medidas:

Quando for ao banco escolha usar os caixas eletrônicos dentro das agências, são mais segurados e monitorados

Quando for usar o caixa eletrônico, procure um que tenha mais iluminação por perto e que tenha mais movimentação de pessoas por perto

Se atente bastante aos itens do caixa, principalmente o teclado, verifique se não tem câmeras por perto.

Após cada saque veja o seu extrato bancário

Siga essas dicas e se atente ao máximo possível quando for realizar saques pelo caixa eletrônico para evitar de perder dinheiro, infelizmente hoje em dia todo cuidado é pouco.

Caso aconteça algo suspeito em sua conta, entre em contato com a instituição financeira para contar o problema e bloquear imediatamente o cartão.

