Ligações indesejados de bancos aos aposentados: como ele sabem seu número

Com certeza você que está lendo essa notícia agora já deve ter sofrido com ligações indesejadas, principalmente os aposentados e pensionistas que ao se aposentar recebem diversas ligações com propostas de empréstimos e tudo mais. Desde o primeiro dia que começam a receber do INSS as ligações não param.

Alguns relatos de beneficiários informam que recebem por dia dezenas de ligações todos os dias com oferta de crédito, às vezes não esperam nem 1 minuto após desligarem o telefone e ligam novamente, e isso tem tirado a paciência desse público.

Não é somente esse fator que está dando problema para esse público, isso porque os aposentados e pensionistas estão envolvidos com dívidas, e isso tem preocupado pois muitos são idosos e podem cair mais fácil em golpes.

Como os bancos conseguem o número dos aposentados?

A primeira pergunta que muitas fazem ao atender o telefone: como conseguiu o meu número? O que ninguém imagina é que tem várias maneiras dos bancos e instituições conseguirem o número de telefone, e infelizmente quando um tempo atrás houve a suspeita de vazamento dos dados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e isso pode ter dado abertura para diversas instituições conseguirem os dados.

A justiça de São Paulo condenou o INSS a indenizar uma mulher no valor de R$ 2.500 pois teve seus dados divulgados para bancos sem a sua autorização.

O que devem fazer quando recebem essas ligações?

Os aposentados e pensionistas que não param de receber ligações eles podem denunciar essas importunações recorrendo a alguns canais, como por exemplo a Previdência Social, Banco Central e também o Procon ou no site consumidor.gov.br.

Lembrando que fazer uma reclamação é importante não somente para parar as ligações mas também para que as autoridades conheçam quais os bancos que não estão cumprindo as regras e até podem aplicar multas.

Aposentados e pensionistas acabam se tornando alvos fáceis para os golpistas, muitos não sabem mexer, não sabem seus direitos e como funciona, golpistas podem se aproveitar dessa oportunidade, em casos de dúvidas busque sempre um advogado para pedir uma orientação.

