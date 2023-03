Inflação: descubra quais produtos ficaram MAIS CAROS no Brasil

Uma coisa que traz preocupação para os brasileiros é a inflação, isso porque dependendo de como fica, os produtos ficam caros demais e quem acaba sendo prejudicado é a população de baixa renda.

Neste ano, no mês de fevereiro, a inflação cresceu 0,84% segundo dados oficiais do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) que foi compartilhado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia). Em 1 ano o índice é de 5,6%.

No ano de 2021 fizeram uma comparação no mesmo período e o resultado da inflação foi bem menor, já em fevereiro de 2022 a taxa inflacionária aumentou cerca de 1,01%, e a inflação anual foi de 10,54%. E no segundo mês do ano o resultado ficou acima do que os analistas estavam esperando, estavam projetando ao menos 0,80%.

Inflação mês de fevereiro

Teve uma pesquisa ao qual apontou 9 grupos para compor o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo – somente 1 grupo que resultou um ponto negativo, confira abaixo na lista:

1- Alimentação e bebidas: 0,16%;

2- Habitação: 0,82%;

3 – Artigos de residência: 0,11%

4 – Vestuário: -0,24%

5 – Transportes: 0,37%

6 – Saúde e cuidados pessoais: 1,26%;

7 – Despesas pessoais: 0,44%;

8 – Educação: 6,28%;

9 – Comunicação: 0,98%.

No índice acima aponta que a área da educação é uma que teve muito impacto sobre a inflação desse período destacado, mas isso já era esperado referente aos reajustes que sempre acontecem no início do ano.

Área da educação

O relatório que foi compartilhado nos mostra diversas etapas da educação que teve um aumento especialmente no mês de fevereiro, veja os pontos:

Ensino Médio: + 10,28%

Ensino Fundamental: + 10,06%

Pré-escola: + 9,58%

Creche: + 7,20%

Ensino Superior: + 5,22%

Cursos Técnicos: + 4,11%

Pós-graduação: + 3,44%.

É válido destacar que os itens de higiene pessoal e também a área da saúde complementam para chegar ao índice nesse número final, como também a energia elétrica e o aluguel.

Inflação alta em 2022/2023

Os preços dos alimentos, combustíveis, mercadorias estão subindo cada vez mais, e o salário mínimo do brasileiro não está acompanhando o índice da inflação. Ou seja, o salário mínimo do trabalhador aumenta 1 vez por ano e os preços estão subindo a cada mês.

Quem gasta R$ 500 em um mês no mercado, quando volta no próximo não consegue comprar todos os itens que comprou no mês passado, isso porque a inflação está variando demais, e isso causa preocupação nos brasileiros.

Infelizmente o público mais afetado é a população de baixa renda, mas na situação em que estamos algumas famílias da classe média também estão começando a passar uns apertos em alguns meses.

