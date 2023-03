Concurso do Exército com 440 vagas abre inscrições para os interessados

Se você tem o sonho de entrar para o Exército Brasileiro chegou a sua vez! Foi compartilhado que o Exército Brasileiro abriu um novo edital para concurso de ingresso na EsPCEX (Escola Preparatória de Cadetes do Exército), as admissões já são para esse ano de 2023 e a matrícula no CFO/LEMB (Curso de Formação e Graduação de Oficiais de carreira da Linha de Ensino Militar Bélico) em 2024.

Ao total são 440 vagas e 400 dessas é para candidatos masculinos e 40 para o sexo feminino. É importante destacar que também tem a cota reservada para candidatos negros (pardos ou pretos), ao total são 80 vagas para sexo masculino e 8 para sexo feminino.

Para se candidatar a EsPCEx é preciso ser brasileiro nato, entre 17 a 22 anos completados até dia 31 de dezembro do ano da matrícula, estar cursando o 3º ano do ensino médio ou já ter concluído.

Inscrição

Se ficou interessado (a), as inscrições vão até o dia 11 de abril até 22 de maio deste ano, pode ser feito pela internet na página EsPCEx, segue o link: www.espcex.eb.mil.br. Após concluir o cadastro, o candidato precisa fazer o pagamento da taxa de participação que custa R$ 75,00 e pode pagar até o dia 23 de maio.

Veja também: Cartão do CPF de graça: descubra como emitir em 2023 pela internet

Provas

O concurso do Exército é um pouco diferente do que a pessoa imagina que seja apenas uma prova de concurso, ela é composta por várias etapas, como:

Exame intelectual

Inspeção de saúde

Exame de aptidão física

Avaliação psicológica

Comprovação de requisitos biográficos

Averiguação de idoneidade moral

O exame intelectual vai ser aplicado em 2 dias distintos, contendo prova de português, física, redação e química no dia 16 de setembro. Matemática, história, inglês e geografia no dia 17 de setembro.

Se o candidato conseguir aprovação em todas as etapas, ele será matriculado e se tornará militar do Exército Brasileiro na condição de aluno da EsPCEx.

Se o aluno concluir o curso com aproveitamento, ele será enviado para a AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) em Resende, e lá será concluído o Curso de Formação e será declarado Aspirante a Oficial das Armas no Quadro de Material Bélico ou Serviço de Intendência do Exército Brasileiro.

Realmente o concurso do exército é bastante concorrido, porém aqueles que passam podem ter uma carreira de sucesso dentro do Exército Brasiliero, o ideal é que o candidato se prepare bastante antes para fazer com êxito todas as etapas.

Veja também: Minha Casa Minha Vida tem nova faixa de renda e você pode se DAR BEM