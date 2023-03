Esta moeda de 1 REAL pode deixar você RICO; veja qual é

Você tem costume de guardar moedas? Se sim, essa notícia pode ser uma boa para você. Tem um moeda de R$ 1 real que pode chegar a valer até R$ 8 mil, por ser considerada como um objeto de raridade. No Brasil, tem diversas pessoas que gostam de guardar moedas, seja adulto e crianças, guardam em caixas, cofrinhos, mas às vezes nesse meio pode ter uma moeda de muito valor.

Lembrando que os valores das moedas variam também como está a conservação do objeto, e sempre pode haver um acordo entre o vendedor e o comprador sobre o valor.

Moeda de R$ 1 real que pode valor R$ 8 mil

O primeiro passo é te explicar a fabricação das moedas. Quando as moedas são feitas no Brasil, ela vai para uma máquina que grava algumas informações nela, de um lado é a “cara” que é a face que representa a República ou alguma história no nosso país.

Já no outro lado da moeda, que é conhecido como “coroa” e tem o valor da moeda, está escrito o número “1” e a palavra “real”. No ano de 2008, uma produção de moedas aconteceu um erro de fabricação e algumas moedas tiveram somente gravados a coroa nos dois lados, e são conhecidas pelos colecionadores “moedas sem a cara”.

Por conta desse erro de fabricação, algumas moedas de R$ 1 real podem chegar a custar R$ 8 mil, para alguns esse erro até pode parecer uma falsificação, mas na verdade não é, e acabou se tornando uma moeda rara e bastante valiosa.

Busca pelas redes sociais

Nas redes sociais esse assunto está ganhando repercussão e tem algumas pessoas contando que acharam essa moeda e também outros objetos que são considerados raros. Em algumas redes, colecionadores de moedas criaram grupos para conversar sobre o assunto, para explicar o valor e quais são as moedas raras.

Lembrando que se caso você tem uma e deseja vender o estado de conservação precisa estar bom para assim poder dar um bom preço, antes de vender procure sobre o objeto para saber o real valor e não ser enganado.

Notas em dinheiro

Não são somente as moedas que podem ser raras, tem cédulas de reais que também entram para a lista de objetos valiosos, entre elas está a famosa nota de R$ 1 real que não é mais fabricada desde o ano de 2006. Dependendo de como a nota está, em alguns estados pode ser vendida por R$ 275,00.

