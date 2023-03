MELHORES CONCURSOS de 2023: mais de 10 devem ter inscrições abertas

No ano passado, muitos especialistas afirmaram que este ano seria o ano das oportunidades e de fato, eles não mentiram. Uma vez que por intermédio de um Concurso Público, é que qualquer cidadão consegue ter em um mesmo emprego um salário acima da média e inúmeros benefícios. Portanto, confira na íntegra todos os concursos públicos que devem abrir em 2023 e comece agora mesmo sua preparação de acordo com a área escolhida.

Os salários ofertados estão acima da média

BACEN

Este é um dos concursos mais concorridos do Brasil, muito por conta do alto salário oferecido, que no início, já pode chegar ao valor de R$ 20 mil.

PF

O concurso da Polícia Federal é um dos melhores na área policial, por conta dos altos salários e também, por todos os benefícios de ser um policial. Os salários iniciais podem chegar a incríveis R$ 23 mil.

MPU

O concurso para o Ministério Público da União também oferece várias oportunidades, para inúmeras áreas, como contabilidade, administração e direito, o salário inicial é superior a R$ 10 mil.

TCU

Outro concurso no âmbito da União, geralmente, esses são os mais concorridos. No TCU as áreas que têm oportunidade são de auditoria e controle, com salários que podem chegar a R$ 17 mil.

ANVISA

O Concurso da Anvisa oferece inúmeras oportunidades, para áreas como Química, Engenharia e Farmácia, sendo que o salário inicial ultrapassa os R$ 15 mil.

Quanto mais cedo começar a estudar, maiores são as chances de passar

Receita Federal do Brasil

Para entrar na receita, é preciso passar no Concurso público, embora concorrido, mas no final, vale a pena, pois os salários ultrapassam a casa dos R$ 20 mil, as áreas que são disponibilizadas são administração, economia, direito entre várias outras.

INSS

Outra oportunidade que está na mira de muitos concurseiros é o do INSS, ele geralmente é bastante disputado, pois é um local onde muitos almejam trabalhar e os salários podem passar a casa dos R$ 8 mil.

Por fim, há outros concursos que estão para serem lançados também, a saber:

Agência Nacional de Energia Elétrica;

Banco do Brasil;

Caixa Econômica Federal;

Correios.

Por fim, lembre-se: estudar para concurso público não é uma tarefa fácil, todavia, no final sempre vale a pena. Escolha a sua área de atuação, estude como se a prova fosse na próxima semana e siga em busca de sua estabilidade financeira. No Brasil, uma das maneiras mais fáceis de consegui-la é através de algum cargo público.

