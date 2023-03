Por que o WhatsApp pode ser banido do Brasil? Entenda a polêmica

O WhatsApp revolucionou o universo da comunicação mundial, sendo um dos aplicativos mais usados no mundo e um dos mais populares no Brasil também, todavia, há alguns dias, uma questão envolvendo o aplicativo e sua segurança veio à tona e com isso, o risco dele ser banido aumentou, isso iria impactar diretamente vários usuários que fazem uso dele no cotidiano, entenda o motivo.

Por que o WhatsApp corre o sério risco de ser banido?

É fato que a criptografia que há no WhatsApp garante inúmeros benefícios para os cidadãos, isto é, que ninguém pode ler o conteúdo que há nas mensagens trocadas, garantido a privacidade. Todavia, quem se aproveita disso são os criminosos, por conta disso, um certo país quer banir o aplicativo do seu território.

O problema está ocorrendo no Reino Unido, desde o ano de 2016 o governo possui liberdade para solicitar conversas realizadas pelo mensageiro, todavia, caso uma lei de Segurança Online seja aprovada no país, o WhatsApp poderá sair da região, já que a lei irá facilitar que as autoridades acessem as mensagens de seus usuários, mas isso viola os termos do WhatsApp inerentes à privacidade.

Ao saber da notícia, a empresa comunicou que 98% dos seus usuários estão espalhados em outras regiões do mundo e apenas 2% estão no WhatsApp. Em outras palavras, para a empresa, é mais fácil sair do país do que alterar suas regras. De acordo com a META, isto é, empresa que está na frente do WhatsApp, caso continuem no país, eles podem perder até 4% da sua receita anual apenas em multas, por isso, é mais vantajoso eles saírem do país.

Veja também: Como ampliar o SINAL DE INTERNET com truques simples na sua casa

Há possibilidade do WhatsApp sair do Brasil?

Devido os termos do WhatsApp, dificilmente o sistema judiciário de algum país consegue chegar até os criminosos, isso pode acabar acarretando no banimento do aplicativo em alguns países, contudo, é provável que tal banimento não ocorra no Brasil. Em alguns casos, o sistema consegue algumas liminares para conseguirem acessar as mensagens.

Contudo, na constituição brasileira, há alguns pontos que protegem a privacidade de cada cidadão, mas a depender do contexto, ela pode acabar sendo ‘quebrada’. Mas para isso ocorrer, é preciso um longo e burocrático processo judicial.

Ou seja, todos os usuários do WhatsApp no Brasil podem ficar tranquilos, que não haverá nenhum problema no uso deles, ao menos no momento. Mas ao que tudo indica, o Governo não tem intenção em banir o WhatsApp do país.

Veja também: Novo celular “eterno” da Nokia? Empresa pode ter solução para bateria