Como LIBERAR dinheiro no Caixa Tem AGORA? Valor de até R$ 1 mil

A Caixa Econômica Federal, por intermédio do Governo Federal liberou um valor de até R$ 1.000 pelo aplicativo Caixa Tem, assim, quem precisar dele pode ir até o aplicativo e solicitá-lo, a possibilidade está ativa desde o ano passado, entretanto, nem todos sabem disso. Confira o passo a passo para solicitar o valor e recebê-lo em sua conta. Vale lembrar que trata-se de um empréstimo, mas com condições imperdíveis.

Como funciona a liberação do valor de R$ 1.000 pelo Caixa Tem?

O valor em questão será liberado através de um empréstimo, que está disponível tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, ou seja, quem tem um pequeno negócio e é MEI, pode solicitar também, contudo, o valor é maior, isto é, até R$ 3.000.

Uma das principais novidades do empréstimo, é por conta que quem está negativado também pode realizá-lo. Mas uma das únicas condições impostas pelo banco, é que os dados do solicitante estejam devidamente atualizados no aplicativo, antes de realizar a solicitação.

Lembrando que o aplicativo do Caixa Tem foi uma das grandes revoluções tecnológicas no setor bancário, uma vez que através dele, é possível realizar várias solicitações, como pagamento de contas, transferências bancárias, Pix e até mesmo recarga de telefone.

Passo a passo para liberar o empréstimo?

Para realizar a solicitação, é preciso que o interessado entre no site do Caixa Tem, mas também há a possibilidade de realizar pelo aplicativo, que atualmente, está disponível tanto para iOS quanto para o sistema Android. Após ter feito o login e entrado no aplicativo, siga o passo a passo:

Na tela inicial, clique nos três pontinhos no canto superior direito, após isso, vá em configurações e depois em atualizar cadastro;

Confirme todos os dados, como profissão, renda, tempo de trabalho e após isso, confirme;

Às vezes é necessário confirmar tudo usando algum documento de identificação.

Feito isso, basta voltar na tela inicial, ir até a opção empréstimo e clicar em simular, nesse momento será feita uma simulação e você saberá qual valor foi disponibilizado e em quantas parcelas. Após o aplicativo liberar o valor, ele deve cair na conta bancária em até dois dias. É de suma importância sempre verificar o e-mail, pois ao liberar o valor, chegará uma notificação nele.

E caso o Caixa Tem não libere o valor em questão dentro de dois dias, é preciso ir presencialmente até uma agência da caixa para efetuar a liberação.

